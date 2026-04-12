Розписи були приховані за шаром олійної фарби

У камʼяниці в центрі Львова під шарами фарби виявили ренесансні розписи. Інтерʼєр цього приміщення майже повністю був покритий олійною фарбою, яка сильно понищила зображення. Зараз вцілілі фрески відновили фахівці реставраційної майстерні «Гарда». Про відновлені розписи розповіла історикиня архітектури Тетяна Казанцева.

Камʼяниця у стилі ампір з барельєфами Гартмана Вітвера розташована на розі вулиць Друкарська і Вірменська. Вона має подвійну адресу: Друкарська, 6 або Вірменська, 21. Первісно вона належала вірменським купцям.

Будинок, де виявили розписи

Всередині є ренесансні хрестові склепіння із замковими каменями. А під час відновлення інтерʼєру реставратори виявили розписи того ж періоду.

Замковий камінь на стелі

«У Львові ми можемо буквально на пальцях однієї руки порахувати відкриті ренесансні розписи. Маємо трошки інтерʼєрів, різної ліпнини, колон. А щоб, власне, інтерʼєри розписані були, таких прикладів дуже мало. І це дуже цінно. А подвійна цінність в тому, що ми маємо цілісний малюнок. Поверх цих розписів була проста перетирка з однотонним пофарбуванням. І нам не треба було вибирати, який з цих періодів ми залишаємо. Це було відразу зрозуміло, що ми все знімаємо, всі пізніші набіли, до ренесансу», – наголосила реставраторка Ірина Гірна.

На склепіннях відновлені медальйони із портретами. Вони всі різні, мальовані вручну. Як припускають реставратори, ймовірно, на них зображені власники будинку. Орнаменти цих медальйонів імітують позолоту.

А кольори портретів поєднують синій і червоний кольори. «Це улюблена середньовічна палітра XV століття», – відзначила Тетяна Казанцева.

На стінах, на відміну від стелі, є розписи кілька періодів: сецесійні сині квіти і трафарети XIX ст.

Розписи в нішах на стіні

Як розповіла Ірина Гірна, головна архітекторка проєкту Олена Ляшкевич зʼясувала в архівах, що за Австрії тут було лабораторія для перевірки монет на правдивість. Останні 20 років це приміщення належало товариству «Просвіта». Інтерʼєр на 90% був замальований олійною фарбою. Тому ці розписи сильно понищені.

Розписи сусіднього приміщення

У сусідній кімнаті розкрили сім історчиних шарів розписів і готична кладка цегли.

Триповерхова камʼяниця на сучасній вулиці Друкарській, 6 зведена на межі XVI та XVII століть. Її багато разів перебудовували. На початку XIX ст. фасад оздобили декоративним фризом та алегоричними горельєфами у нішах другого поверху авторства Гартмана Вітвера. У міжвоєнний період там працював торговий дім «Польмет», перукарня Штокеля та гуртівня шкіри Зайфельда. Від 1989 року – львівське обласне товариство української мови імені Тараса Шевченка. Після ремонту і реставрації там розмістять ветеранський хаб.

Усі фото і відео Тетяни Казанцевої