Журналісти зафіксували масштабне посилення оборони навколо резиденції Путіна

Навколо резиденції Владіміра Путіна на Валдаї протягом березня з’явилися сім нових веж, обладнаних системами протиповітряної оборони «Панцир». Загальна кількість таких об’єктів у цьому районі зросла до 27. Про це у неділю, 12 квітня, повідомило російське бюро «Радіо Свобода» з посиланням на аналіз супутникових знімків сервісу Planet.com.

За даними журналістів, будівництво нових оборонних веж розпочалося одночасно 17 березня – у день, коли російське Міноборони заявляло про збиття кількох українських безпілотників над Ленінградською областю. Частину нових конструкцій уже оснастили зенітно-ракетними комплексами.

Зазначається, що система ППО навколо резиденції організована у вигляді двох кілець різного радіуса, що нагадує багаторівневу оборону, подібну до тієї, яка використовується для захисту Москви.

Резеденція Путіна на карті

Журналісти також нагадують, що у резиденції на Валдаї, за їхніми попередніми розслідуваннями, значну частину часу проводить Аліна Кабаєва з дітьми, яких медіа називають синами Путіна. Крім того, повідомлялося про наявність там копії кремлівського кабінету російського президента.

Раніше «Радіо Свобода» також фіксувало масштабне посилення оборони на інших об’єктах у РФ, зокрема в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані, де виробляють дрони «Герань».

Нагадаємо, 29 грудня Владімір Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом звинуватив Україну у спробі завдати дронового удару по його резиденції у Новгородській області. Втім згодом Трамп заявив, що не вірить в удар України по резиденції російського диктатора.