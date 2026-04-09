Великоберезнянський районний суд Закарпатської області оштрафував мешканця Львівщини, який підробив свідоцтво про реєстрацію автівки Mercedes-Benz. Автомобіль на територію України ввезли під виглядом гуманітарної допомоги. За скоєне йому призначили штраф у розмірі 8500 грн.

За матеріалами справи, восени 2024 року, уродженець с. Нижня Яблунька, Львівського району, Василь Питчак підробив свідоцтво про реєстрацію авто Mercedes-Benz CLS 320, яке на територію України було ввезено під виглядом гуманітарної допомоги. Зазначається, що чоловік завантажив ескіз свідоцтва про реєстрацію ТЗ та за допомогою фотошопу вказав необхідну інформацію.

20 лютого 2025 року Василь Питчак їхав за кермом Mercedes-Benz, де його зупинили працівники поліції на блокпості в с. Ужок, Закарпатської області, та виявили у нього підроблені документи.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розповів, що фактично є власником автомобіля, який 16 вересня 2024 року отримав від БФ «Добро-Переможе!». За його словами, на підробку документів він пішов після того, як дізнався, що не може законно оформити авто на себе. Також чоловік попросив не конфісковувати авто, оскільки він бажає передати його військовим.

Суддя Петро Тарасевич визнав Василя Питчака винним у виготовленні підробленого документа та його використанні (ч. 1, ч. 4 ст. 358 ККУ) та призначив йому штраф у розмірі 8500 грн. Також обвинувачений має сплатити 2387 грн за експертизу на користь держави. Вирок ще може бути оскаржений.