Через фейсбук військовий невідомій особі надав свої персональні дані, фото та підпис

Сихівський районний суд Львова виніс вирок військовослужбовцю, який купив підроблене посвідчення водія через фейсбук. Суд оштрафував його на 850 грн.

За матеріалами справи, у 2025 році Володимир Л. придбав онлайн фальшиве водійське посвідчення категорії «B», надавши продавцеві свої особисті дані, фото та підпис. Підроблені документи військовий отримав на відділенні «Нової пошти».

У липні 2025 року близько 22:00 Володимир Л. за кермом Volkswagen Touareg їхав у Львові на вул. Трильовського, 1, де його зупинили поліцейські, які виявили підроблений документ та вилучили його. На суді свою провину чоловік визнав повністю, розкаявся та підтвердив обставини справи.

Суддя Людмила Сабара визнала Володимира Л. винним у використанні підробленого документа (ч. 4 ст. 358 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. Також обвинувачений має сплатити 3565 грн. процесуальних витрат на користь держави. На вирок ще може бути подана апеляція.