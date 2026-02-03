Посвідчення надрукували в оперативній поліграфії

Косівський районний суд визнав місцевого мешканця Ігоря Цвилинюка винним у підробці офіційного документа і його використанні та призначив чоловіку рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду від 20 січня, обвинувачений попросив у невідомого допомогти йому отримати посвідчення водія без складання іспитів у сервісних центрах МВС. Ігор Цвилинюк передав свою фотографію та анкетні дані й згодом отримав поштою водійське посвідчення.

Підробку виявили у лютому 2025 року, коли поліцейські зупинили обвинуваченого в селі Тюдів Косівського району. З’ясувалося, що всі зображення у посвідченні нанесені за допомогою засобів оперативної поліграфії, а номер та серія документа збігається з посвідченням категорії «В», виданому іншій людині.

Під час судового засідання Ігор Цвилинюк визнав свою вину. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого і те, що він має на утриманні п’ятьох малолітніх дітей.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Книщук визнав прикарпатця винним у підробці офіційного документа та його використанні й призначив йому рік ув’язнення зі штрафом у 850 грн. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Засуджений має сплатити 4,7 тис. грн за проведення експертиз.