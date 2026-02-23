Деякі квіти не лише прикрасять клумбу, а й допоможуть створити кращі умови для росту троянд

Щоб троянди були здоровими та пишно квітнули, важливо не лише правильно за ними доглядати, а й правильно підібрати рослини-сусідки. Деякі квіти не лише прикрасять клумбу, а й допоможуть створити кращі умови для росту троянд. «Добрі новини» розповідають, які рослини варто посадити поруч з трояндами.

Лаванда та шавлія.

Лаванда та троянди мають схожі вимоги до сонця та ґрунту. Обидві культури не люблять застою води й добре почуваються на відкритих та світлих ділянках. Тому вони легко уживаються разом. Кущі лаванди створюють акуратний бордюр навколо троянд та водночас прикривають ґрунт від перегріву та швидкого висихання.

А декоративна шавлія чудово доповнює троянди за висотою та формою. Шавлія невибаглива, добре переносить спеку та не потребує частого поливу. Вона також не забирає поживні речовини в троянд.

Чорнобривці та герань.

Чорнобривці здатні покращувати стан ґрунту та створювати несприятливі умови для багатьох ґрунтових шкідників. Їх часто висаджують поруч з овочами, але вони також корисні й для троянд. Низькорослі сорти можна розміщувати прямо біля основи кущів.

Багаторічна герань утворює густі подушки листя, що діють як жива мульча. Вона стримує ріст бур’янів, утримує вологу в ґрунті та захищає коріння троянд від перегріву. А її розлогі кущі заповнюють простір між трояндами, не конкуруючи за світло.