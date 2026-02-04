Протягом зими і весни живці поступово формують кореневу систему

Зима – вдалий період для живцювання троянд, адже рослини перебувають у стані спокою і легше утворюють корені. Такий спосіб дозволяє безкоштовно розмножити улюблені сорти і підготувати міцні саджанці для майбутнього сезону. За правильного підходу живці добре приживаються і швидко адаптуються. Головне – дотримуватися перевірених рекомендацій. Про них пише «Сільський господар».

Які троянди підходять для зимового живцювання

Найкраще взимку вкорінюються сорти з міцними, визрілими пагонами. Цей метод добре підходить для плетистих троянд, ґрунтопокривних різновидів і старих кущів із здерев’янілими гілками. Саме такі рослини мають достатній запас поживних речовин для формування кореневої системи.

Як правильно підготувати живці

Для живцювання обирають здорові торішні пагони без пошкоджень і ознак хвороб. Нижній зріз роблять прямим, трохи нижче бруньки. Довжина живця зазвичай становить від 15 до 30 сантиметрів. Верхній зріз виконують під кутом, щоб уникнути загнивання. Перед посадкою нижню частину бажано обробити стимулятором коренеутворення, що значно підвищує шанси на успіх.

Де і як висаджувати живці взимку

Для укорінення підійде пухкий, водопроникний ґрунт або неопалювана теплиця. Перед посадкою в землю вносять компост для поживності. Лунки викопують на дві третини довжини живця, на дно додають шар гравію для дренажу. Після висаджування живці засипають ґрунтом і поливають помірно, орієнтуючись на ступінь висихання землі.

Коли живці будуть готові до пересадки

Протягом зими і весни живці поступово формують кореневу систему. До осені вони стають достатньо міцними, щоб їх можна було пересадити на постійне місце. За цей час рослини адаптуються до умов і починають активно розвиватися.

Коли чекати перше цвітіння

Після пересадки троянди зазвичай добре приживаються до літа або осені. Перші квіти з’являються через один–три роки, залежно від сорту і догляду. У цей період важливо забезпечити регулярний полив, підживлення під час цвітіння та обов’язкову осінню обрізку.