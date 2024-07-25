Прикарпатці виготовляли документи вдома і пересилали підробки поштою

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили двох мешканців Прикарпаття, які виготовляли і продавали по всій країні паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідки на постійне проживання. Затриманим загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у ДВБ Нацполіції України 25 липня, прикарпатці виготовляли документи вдома і пересилали підробки поштою. Свої послуги вони рекламували в соцмережі, там і приймали замовлення.

«Вартість виготовлення підроблених документів залежала від складності роботи. Процес займав від 5 до 10 днів. Серед підроблених зловмисниками документів – водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на постійне проживання, паспорти», – інформують правоохоронці.

Затриманим оголосили про підозру у виготовленні, зберіганні, пересиланні з метою використання при продажу товарів, збут підроблених голографічних захисних елементів, а також – у підробленні документів, печаток, штампів та бланків, збуті чи використанні підроблених документів, печаток, штампів. Санкції статей передбачають до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.