У Хмельницькому викрили підпільний цех з виробництва фальшивих документів
Незаконний бізнес організували троє місцевих жителів
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Правоохоронці викрили трьох жителів Хмельниччини, які налагодили виробництво фальшивих документів. За скоєне їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Про це 1 липня повідомили у спецпрокуратурі Західного регіону.
За даними слідства, 29-річний житель Хмельницького разом із двома спільниками обладнав в орендованому приміщенні підпільну друкарню, в якій виготовляв фальшиві посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на право перебування іноземців на території України, а також медичні довідки, які військовозобов’язані могли використати для незаконного перетину кордону та ухилення від мобілізації.
Відомо, що підозрювані продавали підробки через інтернет і мультимедійні платформи, а після отримання грошей на віртуальні гаманці – надсилали документи поштою.
«Орієнтовна кількість однієї партії несправжніх документів сягала від 500 до 1000 одиниць на місяць, а ціна довідки з голографічними захистом – від 8 000 грн. Правоохоронці задокументували виробництво декількох сотень фіктивних документів на понад 1,6 млн грн незаконного прибутку», – зазначають у прокуратурі.
Злочинній групі оголосили про підозру за фактом підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 3 ст. 28 ч. ч.1, 3 ст. 358 КК України). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.