Вайнона Райдер зіграє гостьового персонажа

Розпочалась робота над третім сезоном популярного горору Венздей, в якому зʼявляться нові персонажі. Їх зіграють зірка Дивних див Вайнона Райдер та Єва Грін.

До проєкту також приєдналися Кріс Сарандон, Ноа Тейлор, Оскар Морган та Кеннеді Мойєр. Вайнона Райдер отримала гостьову роль Табіти, а Єва Грін зіграє сестру Мортішії – Офелію.

«Венздей» – серіал у жанрі темного фентезі режисера Тіма Бертона. У центрі сюжету класична історія сімейства Адамсів, зокрема навчання доньки Адамсів Венздей у академії «Невермор». У першому сезоні серіалу, намагаючись опанувати надздібності, Венздей протистояла одразу трьом ворогам. Один із них повернувся й в другому сезоні.

Перший сезон вийшов у 2022 році та швидко здобув популярність, особливо серед підлітків. Серіал 12 номінували на «Еммі», із яких чотири номінації – переможні.