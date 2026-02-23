Молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення «Сила свободи» бригади «Рубіж» Микола Гриценко розповів «24 Каналу», що Росія довгий час намагається проходити бойові позиції українських військових та закріплятись в тилах. Не винятком став і Покровський напрямок, де ворог планує атаки на певні населені пункти.

Микола Гриценко пояснив, що Росія зараз готує велику кількість особового складу. Насамперед тому, що прагне вступити у вуличні бої. Активність росіян на Покровському напрямку залежить від погоди. Зокрема, вони намагаються просуватися тоді, коли українські дрони не можуть літати через дощ, сніг чи вітер.

«Основна ціль ворога на Покровщині зараз – проходження в напрямку населених пунктів. Основний удар – Білицьке. Саме туди противник намагається прорватись і закріпитись», – пояснив молодший лейтенант.

За його словами, росіяни згодом планують почати бої в міській забудові, у яких вони дуже ефективні завдяки кількості особового складу. Зі свого боку Україна покладається на технологічність – виявляє та знищує ворогів з допомогою безпілотників та наземних роботизованих комплексів (НРК). Останні можуть завдавати росіянам втрат, а не тільки виконувати логістичні завдання та евакуйовувати військових.

Зауважимо, що Генштаб ЗСУ 23 лютого 2026 року повідомляв, що Росія на Покровському напрямку продовжує атакувати ЗСУ у районах Покровська, Родинського, Удачного та в напрямку села Шевченко.

До речі, головком Олександр Сирський підтвердив, що наші військові визволили 400 км² на Олександрівському напрямку. У Десантно-штурмових військах кажуть, що деокупували вісім сіл.