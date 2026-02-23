Раніше Юрій Татомир вже відсудив у ДМС понад 800 тис. грн

16 лютого суддя Львівського окружного адміністративного суду Олег Кравців ухвалив рішення про стягнення з Державної міграційної служби 534 тис. грн на користь колишнього керівника ДМС у Львівській області Юрія Татомира. Відповідне рішення оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У матеріалах справи зазначено, що суд поновив на посаді Юрія Татомира 22 жовтня 2024 року. Після цього ДМС оскаржила це рішення в апеляції, яка 9 квітня 2025 року залишила рішення попередньої інстанції без змін. А наказ про поновлення Юрія Татомира на посаді голови ДМС у Львівській області був виданий 4 серпня 2025 року.

Після цього Юрій Татомир звернувся до суду з позовом про виплату середнього заробітку за час затримки виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду від жовтня 2024 року – йдеться про 203 дні.

Згідно з довідкою Головного управління ДМС України у Львівській області, середньоденна заробітна плата Юрія Татомира перед звільненням (в червні та липні 2023 року) становила 2603,88 грн, середньомісячні – 56,56 тис. грн.

Суддя Олег Кравців вирішив, що з ДМС потрібно стягнути 534 тис. грн на користь Юрія Татомира, а також 5,3 тис. грн судового збору. Своє рішення він мотивував тим, що роботодавець зобов’язаний видати наказ про поновлення працівника на роботі одразу після оголошення рішення суду, незалежно від того, чи буде це рішення суду оскаржене. Також у таких рішеннях не потрібно чекати на набрання ними законної сили, а слід виконувати невідкладно з часу оголошення в судовому засіданні.

Додамо, що згідно з декларацією про доходи, поданою Юрієм Татомиром у вересні 2025 року, він звільнився з посади голови ДМС у Львівській області 18 серпня 2025 року, майже одразу після поновлення. Також зазначимо, що в 2024 році і до березня 2025 року Юрій Татомир працював начальником митного посту «Краковець» Львівської митниці, наприкінці квітня 2025 року він очолив Конструкторське бюро «Топаз», а вже через місяць фонд держмайна виставив це держпідприємство на продаж.

Як повідомляв ZAXID.NET, Юрія Татомира звільнили в серпні 2023 року на підставі подання дисциплінарної комісії, що виявила в його діях дисциплінарні проступки. Йшлося про використання субвенційних коштів місцевих бюджетів не за призначенням, а також про прийняття з порушенням строків наказів про закриття дисциплінарних проваджень та притягнення до дисциплінарної відповідальності держслужбовців, недоотримання коштів за надання адміністративної послуги з оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Після звільнення Юрій Татомир звернувся до суду. 22 жовтня 2024 року Львівський окружний адміністративний суд поновив його на посаді начальника Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області. Також суд присудив йому виплату 837 тис. грн за час вимушеного прогулу.

Державна міграційна служба оскаржила це рішення в апеляції, проте Восьмий апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу та залишив у силі рішення суду першої інстанції про поновлення на посаді колишнього начальника Головного управління ДМС у Львівській області Юрія Татомира.