Юрій Татомир очолював ГУ ДМС Львівщини з вересня 2022 до серпня 2023 року

Восьмий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Державної міграційної служби та залишив у силі рішення суду першої інстанції про поновлення на посаді колишнього начальника Головного управління ДМС у Львівській області Юрія Татомира, звільненого більше як півтора року тому. За рішенням суду, Юрію Татомиру мають виплатити 837 тис. грн за час вимушеного прогулу.

Львівський окружний адміністративний суд у жовтні 2024 року скасував накази голови Державної міграційної служби від 11 серпня 2023 року про накладення на Юрія Татомира дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з державної служби та поновив його на посаді начальника ГУ ДМС у Львівській області. Цим же рішенням з ДМС стягнуто на користь Юрія Татомира 837 тис. грн за час вимушеного прогулу.

Як вказано у матеріалах справи, Юрія Татомира звільнили у серпні 2023 року на підставі подання дисциплінарної комісії, яка виявила в його діях дисциплінарні проступки. Йшлося про використання субвенційних коштів місцевих бюджетів не за призначенням, а також про прийняття з порушенням строків наказів про закриття дисциплінарних проваджень та притягнення до дисциплінарної відповідальності держслужбовців, недоотримання коштів за надання адміністративної послуги з оформлення посвідки на тимчасове проживання.

На думку суду, висновки про вчинення Юрієм Татомиром дисциплінарних проступків та його звільнення «не обґрунтовано належними та допустимими доказами».

У суді також з’ясувалося, що звільнення Татомира відбулося без погодження з головою Львівської ОВА. Голова ЛОВА у своєму листі до голови ДМС зазначав, що не бачить підстав для звільнення Юрія Татомира з посади начальника ДМС у Львівській області. Однак, накази про його звільнення були видані швидше, аніж ДМС отримала відповідь від ЛОВА. Зважаючи на це, суд вказав на порушення процедури при звільненні.

Восьмий апеляційний адміністративний суд погодився з висновками суду першої інстанції. Постановою апеляційного суду від 9 квітня апеляційну скаргу ДМС залишено без задоволення, а рішення про поновлення Юрія Татомира на посаді начальника Головного управління ДМС у Львівській області без змін. Постанова вступає в силу з дати прийняття, але ще може бути оскаржена в касації.

40-річний Юрій Татомир очолював ГУ ДМС Львівщини з вересня 2022 до серпня 2023 року. Після звільнення з міграційної служби він очолив митний пост «Краківець» Львівської митниці. Цей митний пост є найбільшим на Львівській митниці, враховуючи потік вантажів та пасажирів. Раніше у 2016 році Юрія Татомира призначили заступником прокурора Львівщини, на цій посаді він пропрацював менше року.