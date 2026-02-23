Дениса Христова госпіталізували до обласної лікарні Харкова

У понеділок, 23 лютого, на Харківщині під час евакуації цивільних зазнав поранення відомий український волонтер Денис Христов. Про це він повідомив у фейсбуці.

У соцмережах Христов опублікувавши фото закривавленого обличчя та пошкодженого осколками евакуаційного автомобіля.

«Ну от і я зʼїздив на евакуацію в Гусинку, що на Купʼянщині. Точніше, не доїхав», – написав він.

Фото Дениса Христова. Автомобіль, який постраждав від удару БпЛА

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що близько 13:20 23 лютого в селі Прилютове Куп’янського району російський FPV-дрон влучив у дорогу, якою їхав волонтер. Унаслідок вибуху чоловік отримав поранення, а транспортний засіб було пошкоджено.

Постраждалого госпіталізували до обласної лікарні Харкова, де йому надали необхідну медичну допомогу. Згодом Христов оприлюднив фото уламка, який лікарі дістали з його голови.

Фото Дениса Христова. Уламок, який витягнули з голови волонтера

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Відзначимо, що Денис Христов – це український телеведучий, блогер і волонтер. Від початку повномасштабного вторгнення він займається евакуацією цивільних із прифронтових територій.

