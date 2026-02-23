Волонтер Денис Христов потрапив під російську атаку на Харківщині
У лікарні з голови волонтера дістали уламок
У понеділок, 23 лютого, на Харківщині під час евакуації цивільних зазнав поранення відомий український волонтер Денис Христов. Про це він повідомив у фейсбуці.
У соцмережах Христов опублікувавши фото закривавленого обличчя та пошкодженого осколками евакуаційного автомобіля.
«Ну от і я зʼїздив на евакуацію в Гусинку, що на Купʼянщині. Точніше, не доїхав», – написав він.
Фото Дениса Христова. Автомобіль, який постраждав від удару БпЛА
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що близько 13:20 23 лютого в селі Прилютове Куп’янського району російський FPV-дрон влучив у дорогу, якою їхав волонтер. Унаслідок вибуху чоловік отримав поранення, а транспортний засіб було пошкоджено.
Постраждалого госпіталізували до обласної лікарні Харкова, де йому надали необхідну медичну допомогу. Згодом Христов оприлюднив фото уламка, який лікарі дістали з його голови.
Фото Дениса Христова. Уламок, який витягнули з голови волонтера
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.
Відзначимо, що Денис Христов – це український телеведучий, блогер і волонтер. Від початку повномасштабного вторгнення він займається евакуацією цивільних із прифронтових територій.
Нагадаємо, 22 серпня 2025 року повідомляли, що у Донецькій області внаслідок атаки російського дрона загинула 69-річна волонтерка з Великої Британії, яка передавала гуманітарну допомогу.