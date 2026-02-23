Вибух пролунав близько 18:10 на території АЗС

У Миколаєві ввечері у понеділок, 23 лютого, стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції. Унаслідок інциденту постраждали семеро співробітників патрульної поліції. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

За його словами, вибух пролунав близько 18:10 на території АЗС. У цей момент там перебували працівники Управління патрульної поліції – вони приїхали на перезмінку та припаркували службові автомобілі.

Унаслідок вибуху поранення отримали семеро поліцейських, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Вигівський нагадав, що кілька днів тому теракт проти правоохоронців стався у Львові. За його словами, нинішній вибух не є випадковістю. У поліції вважають це цілеспрямованою атакою на систему правопорядку та спробою дестабілізації ситуації в країні.

Автомобілі на місці вибуху у Миколаєві

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі перевіряється версія щодо терористичного акту.

«Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей», – написав він.

Доповнено о 22:40. Вибух у Миколаєві кваліфіковано як теракт. Попередньо поліцейські встановили, що здетонував вибуховий пристрій, походження якого нині встановлюють.

Нагадаємо, у ніч із суботи на неділю, 22 лютого, у центрі Львова на вул. Данилишина, 20 в районі ТЦ «Магнус» пролунали два вибухи. Після приїзду патрульних на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину здетонували саморобні вибухові пристрої. Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення.

Підозрювану у теракті 33-річну мешканку Рівненщини затримали у прикордонному місті Старий Самбір. Справу розслідують за статтями про теракт і незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

У понеділок, 23 лютого, Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваній. Суд відправив 33-річну мешканку Рівненщини Ірину Саветіну в СІЗО без права внесення застави.