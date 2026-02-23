За бронюванням власників телеграм-каналів можуть стояти два скандальні департаменти СБУ

Імовірні власники найбільших анонімних телеграм-каналів в Україні можуть мати бронювання від мобілізації та перебувати під кураторством структур Служби безпеки України. Про це йдеться в новому розслідуванні народного депутата Ярослава Железняка, оприлюдненому 23 лютого.

У січні Железняк оприлюднив розслідування про найбільші анонімні телеграм-канали, які здійснювали медійні атаки на НАБУ та САП. У матеріалі згадувались такі канали та їхні можливі власники:

Times of Ukraine – Олег Арутюнянц;

«Україна Online» – Богдан Тимощук;

«Інсайдер» – Андрій Сахаров;

«Україна Сейчас» – В’ячеслав Мішалов;

«Реальна війна» – Вадим Климовець.

Згадані особи, яких джерела нардепа пов’язують із цими ресурсами, мають бронювання від мобілізації під час війни.

За інформацією від Міністерства оборони України, ймовірний власник каналу «Україна Сейчас» В’ячеслав Мішалов заброньований на власному підприємстві. Вадим Климовець, якого пов’язують із каналом «Реальна війна», не проходить службу за станом здоров’я.

Водночас перших трьох фігурантів, як стверджує Железняк, зняли з військового обліку за дуже специфічною процедурою, доступною лише спецслужбам.

«У ГУР і СЗР їх немає. Зате вони знайшлися в СБУ. Заброньовані як службовці в запасі у 2024 році. Ймовірно через один із департаментів – захисту нацдержавності», – розповів Ярослав Железняк.

За його даними, Арутюнянц, Тимощук і Сахаров в останні роки активно працюють як ФОПи, а дехто з них «дає інтерв’ю чи семінари, розвиває свій публічний бізнес, пропонує розвивати інші телеграм-канали». Це логічно важко пов’язати з можливою роботою в спецслужбах.

Джерела нардепа стверджують, що за бронюванням власників телеграм-каналів можуть стояти два департаменти СБУ:

департамент кібербезпеки, який раніше очолював фігурант справи НАБУ Ілля Вітюк;

департамент захисту нацдержавності (ДЗНД). Раніше повідомлялось, що службовці цього департаменту приховано стежили за журналістами Bihus.Info, а також керували атакою на НАБУ, САП й Центр протидії корупції.

Ярослав Железняк каже, що ці канали активно атакують критиків влади, здійснюють медійні атаки на НАБУ та САП, піарять СБУ та поширюють російську ІПСО тощо. Публікації в цих каналах коштують від 2 до 4 тис. доларів. А політичні замовлення, як зазначив нардеп, ще дорожчі. Водночас на офіційних рахунках каналів таких доходів немає.

Народний депутат заявив, що готує офіційний запит до СБУ з проханням перевірити викладену інформацію та надати роз’яснення.