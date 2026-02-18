Колишній Головнокомандувач розповів про спробу СБУ здійснити обшуки в його кабінеті

Колишній Головнокомандувач Збройний сил України Валерій Залужний розповів, що у 2022 році співробітники СБУ намагались здійснити обшуки у його кабінеті. Про інцидент посол України у Великій Британії розповів в інтерв'ю для Associated Press.

Як розповів Валерій Залужний, інцидент трапився у вересні 2022 року. За його словами, він мав напружену нараду з президентом Володимиром Зеленським, після чого повернувся до свого кабінету. Вже через кілька годин у його кабінеті зʼявилися «десятки» силовиків СБУ, щоб здійснити обшуки у приміщенні. За словами ексголовкома, на той момент у його кабінеті перебували офіцери з Великої Британії.

Валерій Залужний стверджує, що співробітники СБУ не назвали причину слідчих дій й тому він не дозволив їм переглянути документи та компʼютер. Крім цього, Залужний зателефонував тодішньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку й заявив: «Я відіб’ю цей напад, бо знаю, як воювати». Після цього Валерій Залужний зателефонував тодішньому голові СБУ Василю Малюка, але той стверджував, що нічого не знає про обшук й пообіцяв зʼясувати подробиці та причини.

Згодом Валерію Залужному стало відомо, що за кілька днів до інциденту СБУ звернулася до райсуду Києва, щоб отримати ордер на обшуки за тією ж адресою. За даними Associated Press, за вказаною адресою СБУ нібито хотіла обшукати стриптиз-клуб, яким керувала злочинна організація. Водночас вказується, що заклад припинив роботу ще до початку повномасштабного вторгнення. Валерій Залужний стверджує, що ордер був лише приводом й СБУ не могла так помилитися.

У коментарі для «Української правди» СБУ підтвердила інцидент. Там пояснили, що слідчі дії стосувалися іншого кримінального провадження, а за однією з адрес, що зазначались у справі, нещодавно розмістили законспірований штаб Валерія Залужного. Однак у спецслужбі наголосили, що Василь Малюк та Валерій Залужний одразу порозумілися й обшуків у його кабінеті не було.

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року Володимир Зеленський повідомив про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ, яку той обіймав з липня 2021 року. Того ж дня, президент призначив Олександра Сирського на посаду Головнокомандувача ЗСУ.

9 травня того ж року Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом у Великій Британії.