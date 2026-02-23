«Не говорить», «істерики», «не їсть майже нічого», «гучно плаче в громадському транспорті», «я просто дуже тривожусь, хоча лікар каже – почекайте». З такими запитами батьки маленьких дітей часто залишаються сам на сам – без чіткого розуміння, чи це «переросте», чи вже час діяти.

В Україні поступово стає доступнішою послуга, яка працює не лише з дитиною, а з усією сім’єю та їхнім повсякденним життям. Це – послуга раннього втручання.

Про те, як вона працює, кому підходить і чому ключову роль у ній відіграють батьки, розповідає Оксана Нога – фахівчиня з раннього втручання з 15-річним досвідом, логопединя та керівниця відділення раннього втручання Центру соціальних послуг та реабілітації «Джерело» у Львові.

Фото надане Оксаною Ногою

Що таке послуга раннього втручання – простими словами

Послуга раннього втручання – це підтримка сімей із малюками віком до 4 років, які мають інвалідність, порушення розвитку або перебувають у групі ризику їх виникнення. Завдання фахівців команди раннього втручання – допомогти батькам краще розуміти потреби та можливості своєї дитини, щоб підтримувати її розвиток у повсякденному житті.

Оксана наголошує: йдеться не про окремі заняття «раз на тиждень у кабінеті», а про регулярні зустрічі сім’ї та фахівця, які тривають від моменту входження на послугу та аж до 4-х років). Під час них вони спільно аналізують звичні побутові ситуації – годування, сон, прогулянки, поїздки громадським транспортом, ігри, взаємодію з однолітками – та визначають, як у них можна природно вплести прості ідеї для розвитку дитини.

Саме в повсякденних ситуаціях у дітей із порушеннями розвитку найчастіше виникають найбільші виклики. Наприклад, дитина може дуже гостро реагувати на шум і скупчення людей у транспорті, відмовлятися від певної їжі через текстуру або запах, не переносити змін у звичному розкладі чи мати складнощі з взаємодією з іншими дітьми.

У дітей з розладом аутистичного спектра це часто проявляється як сенсорна чутливість – сильний дискомфорт від звуків, дотиків або нових місць. У дітей із синдромом Дауна – як труднощі із самообслуговуванням, мовленням або включенням у групові активності. Те, що для більшості родин є буденністю, для дітей з труднощами розвитку та їхніх батьків може вимагати значно більше зусиль, терпіння й розуміння.

Саме тому в ранньому втручанні фахівці працюють з реальним життям сім’ї – допомагають зробити щоденні ситуації більш передбачуваними й зрозумілими для дитини.

«Наше завдання – напрацювати ідеї та стратегії, які сім’я може залишити у звичному житті та практикувати щодня. Саме тому одним із ключових завдань фахівців, які надають послугу раннього втручання є формування батьківських компетенцій та формування відчуття самозарадності», – говорить Оксана Нога.

Кому може бути корисною послуга раннього втручання

Послугою можуть скористатися сім’ї з дітьми від народження до 4 років, якщо:

у дитини є встановлена інвалідність;

є порушення розвитку або підозра на них;

дитина належить до групи ризику (наприклад, народилася передчасно);

сім’я перебуває у складних життєвих обставинах;

у батьків є занепокоєння щодо розвитку дитини – навіть без діагнозу.

«Вхідний квиток у послугу дає дитина, але отримувачем послуги є сім’я. Навіть тривога батьків – це причина звернутися, адже вона впливає і на життя сім’ї та дитини», – наголошує фахівчиня.

Фото надане центром «Джерело»

Чому важливо діяти саме в ранньому віці

Фахівці з раннього втручання працюють із малюками до 4 років – і це не випадково. Саме у цей період мозок дитини є найбільш чутливим до впливів. Цю здатність називають нейропластичністю – простіше кажучи, у ранньому віці мозок найшвидше навчається й змінюється.

«Дитина народжується повністю залежною від дорослого. А вже у три-чотири роки вона має базові навички руху, комунікації та соціальної взаємодії. У цей період розвиток відбувається найінтенсивніше, і підтримка саме тоді дає найбільший ефект», – пояснює Оксана Нога.

У ранньому віці навіть невеликі зміни в щоденному житті можуть мати значний вплив. Підтримка, яку сім’я отримує на цьому етапі, допомагає зменшити наявні труднощі та запобігти їх посиленню в майбутньому. Те, що з віком може перерости у складну проблему, в ранньому дитинстві часто вдається скоригувати м’яко й поступово – через повсякденні дії та регулярну підтримку.

Яку роль відіграють батьки: чому вони – частина команди

На відміну від послуг, де фахівці працюють лише з дитиною, у ранньому втручанні батьки є повноцінними членами команди. Відповідальність за досягнення цілей розвитку дитини рівномірно розподіляється між фахівцем і сім’єю.

«Батьки не “включаються” автоматично. В Україні звикли до заняттєвого підходу, коли фахівець працює з дитиною, а батьки чекають за дверима. Тут усе інакше», – каже Оксана Нога.

Чотири практики, на яких будується послуга раннього втручання

1. Сімейно-центроване втручання

Сім’я є активним учасником процесу, а всі рішення ухвалюють спільно. Фахівець не пропонує готових рецептів, а допомагає знайти рішення, які підходять саме цій родині.

2. Природні контексти розвитку

Робота відбувається там, де живе дитина: вдома, у дворі, в магазині, транспорті, дитячому садку.

«Якщо дитина боїться громадського транспорту, ми не вирішимо це в кабінеті. Потрібно бути в цій ситуації разом із сім’єю, бачити поведінку і пробувати стратегії на місці», – пояснює Оксана Нога.

3. Трансдисциплінарна команда

Сім’ю супроводжує ключовий фахівець – людина, з якою родина перебуває на постійному зв’язку та яка координує весь процес підтримки. Саме він або вона регулярно зустрічається із сім’єю (зазвичай раз на тиждень) в звичному середовищі для роботи над досягненням поставлених цілей, що стосуються розвитку дитини та побуту сім’ї.

За ключовим фахівцем стоїть команда ведення випадку – зазвичай від двох до чотирьох спеціалістів різного профілю. Їхній склад формують залежно від потреб конкретної сім’ї. До команди можуть входити логопеди, психологи та інші фахівці.

4. Координація ресурсів та послуг

Завдання команди – допомогти родині зорієнтуватися в доступних ресурсах громади.

Фахівці не обмежують сім’ю лише однією послугою, а навпаки – допомагають побачити ширшу картину. Це може бути підтримка в медичному, освітньому, соціальному або громадському секторі – залежно від потреб дитини та запитів батьків.

Як виглядає шлях сім’ї в послузі раннього втручання

Шлях починається із самозвернення – телефоном або під час особистого візиту до центру. Звернутися можна як у разі підтвердженого діагнозу, так і за наявності занепокоєння щодо розвитку дитини.

У комунальних установах зазвичай просять надати необхідний пакет документів. Перелік може відрізнятися, тому його варто уточнювати на місці.

Після прийняття звернення команда фахівців раннього втручання розглядає звернення, обговорює ситуацію та визначає формат підтримки. Далі сім’ю запрошують на першу зустріч.

Далі етап – оцінка потреб сім’ї та можливостей дитини. За підсумками оцінки команда разом із родиною формує індивідуальний сімейний план, який містить цілі на окреслений період (найчастіше на три-шість місяців).

Згодом – етап реалізації індивідуального сімейного плану, який передбачає регулярні зустрічі з ключовим фахівцем і щоденна практика вдома. Після завершення циклу цілі плану переглядають, аналізують результати та, за потреби, планують наступний цикл втручання.

Послуга може тривати кілька років, від моменту звернення до моменту коли дитині виповнюється чотири роки – стільки, скільки цього потребують дитина та сім’я.

Червоні прапорці розвитку: коли варто звернутися по допомогу

Одним із доступних інструментів, який допоможе помітити можливі затримки розвитку в різних сферах: соціально-емоційній, комунікації, великій і дрібній моториці, є таблиця «Червоні прапорці».

Якщо в будь-якому віці:

дитина не досягає ключових етапів розвитку;

втрачає вже набуті навички;

розвиток дитини серйозно турбує батьків,

це вже достатня причина звернутися по допомогу.

Ми також долучаємо інформаційну брошуру з «червоними прапорцями розвитку», яка допоможе батькам самостійно спостерігати за розвитком дитини.

Клікніть для збільшення

Клікніть для збільшення

Крім того, для спостереження за розвитком дитини можна скористатися мобільним застосунком «Мій малюк». Він містить перевірену інформацію про розвиток дітей від народження до трьох років і допомагає вчасно помітити моменти, на які варто звернути увагу.

Які результати дає раннє втручання

«Я часто кажу: ми бачимо зміни не лише в дитині, а в сім’ї», – підкреслює Оксана Нога.

Серед типових результатів:

батьки розуміють потреби своєї дитини і знають, що робити;

зменшується тривожність;

дитина опановує нові моторні, пізнавальні, комунікативні, соціальні та побутові навички;

сім’я готується до переходу в садок або на інші програми, що передбачають взаємодію дитини з однолітками.

Випадок із практики: як маленькі кроки змінюють повсякдення

Одна з сімей звернулася з дівчинкою з розладом аутистичного спектру. Батьків турбували відсутність мовлення, складна поведінка та значні труднощі з харчуванням.

Під час етапу оцінки потреб сім'ї з’ясувалося, що головним пріоритетом є прийом їжі: дитина їла лише кілька продуктів певної консистенції, не толерувала ніяких дотиків в зоні обличчя і не дозволяла навіть чистити зуби.

Протягом двох років сім’я разом із фахівцями працювала над поступовим розширенням раціону, сенсорною толерантністю та навичками самообслуговування. Сьогодні дитина відвідує садок, має інклюзію, їсть більше продуктів і дозволяє здійснювати гігієнічні процедури.

«Найцінніше – батьки знають, як діяти щодня. Це не разова допомога, а маленькі, покрокові зміни в повсякденному житті, які дозволяють дуже поступово нормалізувати життя родини загалом», – підсумовує фахівчиня.

Послуга раннього втручання – це про підтримку, партнерство і повагу до сім’ї. Вона допомагає не залишатися наодинці з тривогами, краще розуміти потреби дитини та знаходити рішення у щоденному житті.

Якщо вашій дитині від 0 до 4 років і вас турбує її розвиток, звернення по допомогу чи консультацію має бути першим кроком. Для цього можна:

Подати заявку на вебпорталі Міністерства соціальної політики України. Звернутися з усною чи письмовою заявою до однієї з установ:

управління (відділу, сектору) з питань соціального захисту у виконавчому органі сільської, селищної чи міської ради у вашій громаді;

центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу);

центру надання соціальних послуг.

Матеріал підготовлений в межах проєкту, який реалізується Львівським Центром соціальних послуг «Джерело» та ЮНІСЕФ UNICEF Ukraine у громадах Львівської, Волинської й Закарпатської областей у межах програми ЮНІСЕФ «Кращий догляд для кожної дитини».