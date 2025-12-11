В Україні десятки тисяч родин виховують дітей з інвалідністю. Багато з них живуть у селах, далеко від медичних і соціальних установ, без можливості залишити дитину навіть на кілька годин. Для таких сімей поява соціальної послуги денного догляду стає справжнім ковтком повітря.

Саме над цим працює Центр соціальних послуг «Джерело» у партнерстві з ЮНІСЕФ у межах проєкту «Підвищення потенціалу громад для забезпечення інтегрованих соціальних послуг вразливим дітям у Львівській, Волинській та Закарпатській областях».

Послуга денного догляду – це форма соціальної підтримки, яка допомагає дітям з інвалідністю проводити кілька годин під супроводом фахівців, розвивати навички, брати участь у заняттях, спілкуватися з іншими дітьми та отримувати необхідний догляд. Водночас батьки у цей час можуть зайнятися власними справами, попрацювати, відпочити або вирішити нагальні питання, які раніше доводилося відкладати.

У межах проєкту такі центри відкрилися у громадах Львівщини, Волині та Закарпаття. Один із них – Ходорівський Центр надання соціальних послуг, де працюють вихователі/-ки, психологи/-ні, реабілітологи/-ні та асистенти/-ки, що допомагають дітям адаптуватися до світу. Серед тих, хто скористався послугою денного догляду – мама семирічного Богдана Мар’яна.

Коли допомога – це не формальність, а довіра

Сім'я пані Мар’яни живе у невеликому селі Загірочко поблизу Ходорова, що на Львівщині. У неї троє дітей: дві дорослі доньки й наймолодший – семирічний Богдан. Через складні порушення розвитку хлопчик не ходить і не говорить. До появи соціальної послуги денного догляду жінка фактично не могла залишити дім: навіть щоб купити ліки чи продукти. «Лишити його нікому – це був найбільший страх», – пригадує Мар’яна.

Вона звикла справлятися сама, але сили закінчувалися. Тож коли в громаді з’явилася нова соціальна послуга денного догляду дітей із інвалідністю, жінка вирішила спробувати: «Перший раз боялася страшенно. 24 години на добу була поруч із сином, а тут треба залишити. Думала: а якщо він плакатиме, якщо не зрозуміють, не почують? Але потім усе стало зовсім інакше».

Мар’яна із сином Богданом (фото надане центром)

Турботливе місце для дитини і спокій для батьків

У Ходорівському Центрі надання соціальних послуг Богдан проводить кілька годин на день, спілкується з іншими дітьми, займається з вихователями, дивиться казки, грає з улюбленими кульками. «Він перестав боятися людей, – ділиться мама. – Раніше він одразу лякався, коли хтось заговорить. А тепер сміється, дивиться, навіть ногами рухає, хоче бігти. Раніше не тримав іграшки в руках, а тепер бере, тримає, тягне до себе».

Щоразу Мар’яна з Богданом долають три кілометри до Центру – шлях не з легких, адже хлопчик пересувається у кріслі колісному. Це не близько, але Мар’яна каже, що тепер ці поїздки не лякають: «Коли перший раз їхали, син боявся, плакав. А тепер спокійно: і туди, і назад». Для жінки ці вільні кілька годин – більше, ніж перерва. Це можливість подбати про себе і старших дітей: «Можу спокійно піти в аптеку, зробити покупки, вирішити щось по господарству. У селі завжди є робота, але тепер я не біжу з острахом, що вдома сам син. Знаю, що він у добрих руках».

У Мар’яни є ще одна надія – що зовсім скоро дорога до Центру стане легшою. У закладі виграли грант і чекають на автомобіль, який зможе возити Богдана на заняття без труднощів.

«Він почав краще спати і більше сміятися»

Завідувачка відділення денного догляду Ходорівського Центру Ольга Лялька розповідає, що діти дуже швидко звикають до атмосфери у закладі: «За Богданом спостерігають інші діти, запрошують гратися. Він не бере активної участі в іграх, але уважно стежить. Просто бути серед інших для нього дуже корисно».

Фахівці/-чині центру використовують різні методи, щоб допомогти дитині розвивати рухові навички: «У нас є всілякі сенсорні мішечки, кульки. Стараємося, щоб Богдан тримав їх у ручках, тренуємо хватання-тримання. Нам дуже допомагає наша шведська стінка – йому подобається на ній займатися. В основному з ним працює фахівчиня соціальної роботи, а також долучається психолог», – каже пані Ольга.

За її словами, навіть кілька годин у центрі дають помітний результат: «Як тільки почали приходити до нас у квітні, дитина стала краще спати. Ми бачимо, як на нього впливають ці позитивні емоції. Він розслабляється, усміхається, реагує на звуки».

У Центрі працює невелика, але згуртована команда: психологиня, медична сестра і фахівчиня соціальної роботи. Вони проводять індивідуальні й групові заняття, використовують сенсорну кімнату, казкотерапію, музику. Пані Ольга розповідає: «Ми всі знаємо кожну дитину по імені. Діти впізнають нас, біжать назустріч. І хоча наша команда мінімальна, робота – величезна. Ми не просто наглядаємо, ми підтримуємо розвиток і дитину, і маму».

Підтримка, що повертає сили

Соціальна послуга денного догляду покликана допомогти не лише дитині, а й батькам які отримують можливість відпочити та відновитися. «Коли ти вдома сама – не віриш, що може бути інакше, – каже Мар’яна. – А коли побуваєш серед людей, бачиш: дитина зовсім інша, веселіша, відкритіша. І сама стаєш спокійніша».

У Центрі не лише піклуються про дітей, а й підтримують батьків: вислуховують, радять, просто дають відчути, що вони не одні.

«Ще до відкриття денного догляду, з жовтня минулого року, ми почали проводити групи взаємопідтримки для батьків дітей з інвалідністю, – розповідає Ольга Лялька. – Ми намагалися об’єднати мам і тат у спільноту, де їх чують і розуміють. Саме серед учасниць та учасників групи була й Мар’яна».

Ця підготовча робота допомогла батькам легше довіритися системі.

«Коли ми вже запустили денний догляд у лютому, то усі помітили, як змінилися батьки. Спершу приходили такі засмучені, невпевнені. А через два-три тижні – зовсім інші: усміхнені, спокійні, впевнені, бо знають, що дитина в безпеці», – додає пані Ольга.

«Тепер я вже не боюся»

Найбільша зміна, каже Мар’яна, відбулася в ній самій: «Немає вже того страху. Я бачу, що є добрі люди, які не просто виконують роботу, а справді люблять дітей. Я можу довірити їм сина і бути певною, що все добре». Жінка радить іншим родинам не зволікати зі зверненням за допомогою: «Не треба боятися звертатися. Тут не засуджують, не вчать, як жити, просто допомагають. Ти розумієш, що вже не сама».

Довіра, з якої починаються зміни

Соціальні послуги працюють тоді, коли за ними не формальність, а люди. Коли фахівці/-чині бачать не діагноз, а дитину і родину. Коли громада не відвертається, а підставляє плече.

Саме в таких місцях народжується нова культура довіри – там, де звернутися по допомогу вже не соромно, а природно. Коли поруч є простір, де дитину приймають такою, як вона є, а батьків слухають і підтримують, з’являється відчуття підтримки.

І з цього відчуття починаються зміни, нехай маленькі, але такі важливі для кожної родини.

Матеріал створено в межах проєкту, який реалізується Львівським центром соціальних послуг «Джерело» та ЮНІСЕФ за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) через державний банк розвитку KfW в рамках національної програми ЮНІСЕФ «Кращий догляд для кожної дитини».