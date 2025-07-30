Cтаном на кінець 2023 року в Україні на обліку перебуває майже 21 тис. дітей з діагнозом аутизм

Останні три роки ми живемо в режимі, коли виживання та збереження ідентичності нації – найважливіше. Найголовнішими стають питання безпеки, боротьби та відновлення. Натомість проблеми вразливих верств населення часто є непоміченими, а цілі родини залишаються наодинці зі своїми потребами.

Війна ускладнила життя сімей, які виховують дітей з розладами спектра аутизму. Вимушене переміщення, відсутність доступу до занять з корекційної терапії, яких регулярно потребують діти у спектрі, та висока вартість таких послуг для багатьох родин стала черговим викликом з початком війни.

За даними електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), станом на кінець 2023 року в Україні на обліку перебуває майже 21 тис. дітей з діагнозом аутизм. Утім це число може бути набагато більшим – доступ до діагностики в країні дуже обмежений через війну та слабку доказову базу. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), розлади аутистичного спектра має приблизно одна дитина зі 100.

Найбільша кількість дітей з РСА зафіксована, зокрема у Києві (3 891) та на Львівщині (1 117) через велику кількість внутрішньо переміщених осіб у цих регіонах. Кількість місць у корекційно‑реабілітаційних центрах, де діти в спектрі можуть отримувати допомогу коштом держави, обмежена, а вартість занять у приватних центрах дуже висока і може становити від 25 до 30 тис. грн на місяць. Для родин, які через війну втратили дім та роботу, такі послуги часто недоступні.

У центрі Levchyk Spectrum Hub, який функціонує у Львові, надають безоплатну корекційну допомогу дітям із розладами спектра аутизму, які мають статус ВПО. Зараз хаб відвідують 50 дітей, які регулярно займаються з фахівцями з сенсорної інтеграції, АВА-терапевтами (поведінкова терапія), відвідують заняття з логопедом та нейропсихологом, а також додаткові розвиваючі класи – з арттерапії, музичної терапії та клас підготовки до школи. Центр був заснований фондом Future for Ukraine і працює коштом донорів, грантів та меценатської підтримки.

«Коли на початку 2023-го року ми відкривали Levchyk, у листі очікування на безоплатну корекційну допомогу у Львові було 700+ родин, які виховують дітей у спектрі. Це люди, які виїхали з зони бойових дій, втратили все. Про їхній біль не пишуть у новинах, але їхня проблема розвитку дитини з аутизмом нікуди не ділась, а навпаки ускладнилася з початком війни. Тому ми вирішили відкрити центр, який не просто допомагає дітям у спектрі отримати шанс на повноцінне життя у суспільстві, а й стане опорою для родин ВПО», – розповідає Олена Ніколаєнко, президентка фонду Future for Ukraine у США.

Олена також зазначає, що такий формат центру потрібно розвивати та масштабувати. Адже багато родини, які виховують дітей з аутизмом залишаються вдома, у менш безпечних регіонах.

«Багато таких родин продовжують жити у прифронтовій зоні, оскільки діти з РСА дуже чутливі до будь-яких змін у житті. Навіть перестановка у кімнаті – це великий стрес для дитини у спектрі, а переїзд в інше місто може спровокувати регрес у розвитку на роки», – додає Олена.

Відтак, вже у вересні ще один Levchyk Spectrum Hub відкриється у Миколаєві, отримувати корекційну програму зможуть ще сотні дітей у спектрі. На відміну від львівського центру тут батькам не потрібно підтверджувати свій статус ВПО, оскільки Миколаїв знаходиться у зоні, наближеній до бойових дій.

Безоплатні заняття у Levchyk Spectrum Hub

Оскільки війна є одним з головних стрес-факторів для дітей у спектрі, у центрі в першу чергу працюють з адаптацією вихованців до нових обставин життя. Для кожної дитини складається індивідуальний план корекційних занять на рік на основі висновку інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) та психіатра. Заняття проводяться від 3 до 6 разів на тиждень.

«У нашому хабі ми використовуємо сенсорну інтеграцію, як базу, АВА-терапію (поведінкова), логопедію та заняття з нейропсихологом, а також додаткові розвиваючі методики – арт- та музичну терапію. Нещодавно відкрили клас підготовки до школи, де займаються діти, яким цей предмет підходить за віком та рівнем розвитку», – розповідає Ольга Глюза, керівниця напрямку «Допомога дітям» у фонді FFU.

За словами Ольги, вихованці Levchyk мають змогу займатися в унікальній для України темній кімнаті релаксації. Це спеціально обладнаний простір, призначений для розслаблення та сенсорної стимуляції. Вона сприяє зняттю стресу, емоційного напруження та допомагає в корекційній роботі з дітьми з проявами гіперчутливості, гіперактивності, затримки психоемоційного розвитку. Перебування у темній сенсорній кімнаті сприяє зниженню рівня стресу, розвитку сенсорного сприйняття, творчого мислення та уяви. Там з дітьми працює нейропсихолог, яка для кожної дитини складає індивідуальну програму.

«Діти люблять займатися в цій кімнаті. Усі когнітивні навички розвиваються через тіло. Тому такий вибір зумовлений внутрішніми потребами дитини. Більшість наших дітей мають порушення у вестибулярній та пропріоцептивних (сприйняття власного тіла) системах. Тому вони потребують постійного руху та правильного фізичного навантаження», – говорить Ольга.

Про виклики у вихованні дітей у спектрі – історія родини Розгон

4-річні близнюки Ілля та Назар Розгони відвідують Levchyk у Львові з жовтня 2024 року. Їхня родина – переселенці з Миколаївщини.

Мама Ольга розповідає, що ще у ранньому дитинстві помічала симптоми у своїх синів: затримка мовлення, агресивна поведінка. Проте війна, мобілізація чоловіка, постійні жахливі новини – все це відволікало і не давало серйозно замислитися над проблемою розвитку близнюків. Уже в садочку вихователі порадили звернутися до спеціалістів, а у 2,5 роки хлопчикам поставили діагноз РСА.

«До того моменту мене тривожило, що діти мене не розуміють. Я дивилася на інших дітей, мимоволі порівнювала й помічала, що мої не такі активні. Вони могли сидіти десь у куточку, довго дивитися в одну точку. Тоді ми почали звертатися до спеціалістів. У містечку, де ми мешкали, дітей обстежили три педіатри – жоден з них не помітив відхилень. Діагноз нам встановили вже у Києві й одразу порадили заняття з сенсорної інтеграції та АВА-терапію», – каже Ольга Розгон.

Окрім спеціалізованих занять у Levchyk, Ольга займається з дітьми і вдома. Як зазначають фахівці центру: «Сім’я – це фундамент розвитку дитини». Терапія, підкріплена зусиллями батьків поза межами центру, приносить кращі результати.

«Levchyk – це найкраще, що з нами сталося. Тут не лише працюють з моїми дітьми, але й дають можливість мені переймати певний досвід», – ділиться враженнями мама близнюків.

Ще один виклик для батьків, які виховують дитину в спектрі, – неготовність суспільства. Якщо рідні дитини вже звикли до її реакцій та знають, як та на які подразники вона реагує, то сторонні можуть по-різному і далеко не завжди спокійно реагувати на поведінку дитини.

«У нас часто буває плач чи істерика, коли йдемо гуляти на вулицю. Вони тікають убік, а я їх тягну. Звичайно на нас усі дивляться», – розповідає Ольга.

Дітей у спектрі не можна залишати без уваги

Багатьом дітям з розладом спектра аутизму притаманні спонтанні блукання або втеча з-під нагляду батьків. І це становить неабияку загрозу безпеці дітей. Причини можуть бути різні: дитина намагається втекти від тривожних ситуацій, дуже захоплена якоюсь темою, яка її цікавить (наприклад, дитині подобаються потяги, і вона прямує до залізничних колій), або ж намагається уникнути неприємних сенсорних подразників, таких як гучний шум. Такий випадок стався і з родиною Розгон під час перебування хлопчиків у садочку.

«Мені подзвонили та сказали, що Ілля зник під час прогулянки у садочку. Поки вихователька займалася з іншим близнюком, інший просто без попередження пішов до лісу поруч із садком. Вони не мають звички повідомляти, не потребують схвалення дорослого, щоб піти кудись – і в цьому небезпека. Шукали ми Ілюшу близько 2 годин з поліцією, та, на щастя, знайшли за 3 кілометри від садочка», – пригадує мама близнюків.

Така поведінка притаманна для обох дітей Ольги. До того ж, хлопці не мають навички спілкуватися, тому не можуть попросити про допомогу у перехожих, або ж назвати власні імена чи мами. Залишати близнюків без уваги, хоча б на мить, у Ольги можливості немає. Важливо розуміти, що виховання дитини у спектрі – це цілодобова робота, без перерв і вихідних, а підтримка фахівців надзвичайно важлива. Але неприємним ситуаціям, наприклад, зі спонтанною втечею, можна запобігти, кажуть спеціалісти у Levchyk.

Аби запобігти втечі дитини з аутизмом:

використовувати спеціальні gps-трекери, що одягаються на руку, під час прогулянки;

пришити до одягу дитини жетон з інформацією про неї та контактами батьків чи опікунів;

з 8 років можна навчати дитину певних інструкцій, як діяти, якщо загубився;

виходячи на прогулянку, давайте дитині додаткову мотивацію повернутися додому

За понад 2 роки роботи Levchyk став безпечним простором для понад 70 родин вимушених переселенців з Луганщини, Херсонщини, Харківщини, Запоріжжя та Миколаєва. Спеціалісти провели понад 12 тисяч безоплатних корекційних занять для дітей ВПО з розладами спектра аутизму.

У Levchyk запевняють, що які б виклики не виникали у вихованні дитини у спектрі, вони завжди приносять новий досвід та доводять, що терпіння та наполегливість дають результати у розвитку і нові необхідні соціальні навички. Внутрішнє кредо Levchyk – ніколи не здаватися, навіть якщо не виходить – продовжувати, повторювати дії та вірити, і все обов’язково вийде.