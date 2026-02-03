Виховання дитини з інвалідністю або порушеннями розвитку – це для батьків щоденна праця без вихідних і лікарняних, постійна увага та відповідальність. У багатьох громадах такі родини залишаються з цим досвідом сам на сам – без фахової підтримки та часу на відновлення. Саме тому поява послуги денного догляду для дітей з інвалідністю у Новороздільській громаді стала важливою зміною не лише для дітей, а й для їхніх батьків.

У Новому Роздолі на Львівщині вже рік працює Центр надання соціальних послуг, у якому однією з ключових є послуга денного догляду для дітей з інвалідністю. Вона з’явилася як відповідь на реальну потребу громади – і дуже швидко стала для родин точкою опори.

«Коли ми тільки починали, ми самі не до кінця розуміли, як це має виглядати, – згадує фахівчиня з соціальної роботи Ольга Складановська. – Це було щось нове і для нас, і для батьків, і для дітей».

Що таке денний догляд і чому він важливий

Послуга денного догляду – одна з базових соціальних послуг у громаді. У Новому Роздолі її отримують діти віком від 5 до 18 років. Кожна дитина перебуває в центрі чотири години на день – у першій або другій половині, за стабільним графіком.

Ці чотири години – це не лише нагляд. Це час для розвитку навичок, соціалізації, побутових навичок, соціалізації та поступового формування самостійності. Для батьків – це можливість попрацювати або вирішити побутові справи. «Для багатьох наших батьків ці чотири години – вперше за роки, коли вони можуть вийти з дому без дитини», – каже Ольга.

Робота зсередини: як минає день у центрі

Наразі центр відвідують 15 дітей. Більшість із них – діти з розладами аутистичного спектра. Також тут займаються діти із затримкою мовленнєвого розвитку, емоційно-поведінковими труднощами та різними рівнями сенсорної чутливості, тому універсальних рішень у роботі з дітьми не існує.

У центрі працюють три фахівчині – соціальні працівниці та вихователька. До занять також залучають психологів: штатного спеціаліста і фахівця із соціальної роботи. Робота вибудовується гнучко й адаптується під потреби дітей щодня.

«Щодня ми дивимося, скільки дітей прийшли, у якому вони настрої, що для них сьогодні безпечно й посильно. Від цього залежить формат – індивідуальна робота, заняття в парах або в маленьких групах», – пояснює Ольга.

Фото Новороздільського центру надання соціальних послуг

Фахівчині поєднують різні методи, орієнтуючись на потреби кожної конкретної дитини. Через творчі заняття – ліплення, малювання, конструювання – діти вчаться взаємодіяти, знижувати напругу та поступово входити в контакт. Сенсорні вправи допомагають працювати з чутливістю до звуків, дотиків і рухів. Частину матеріалів спеціалістки виготовляють самостійно: сенсорні коробки, ігрові бокси, тактильні елементи.

Фото Новороздільського центру надання соціальних послуг

Окрема частина занять проходить в ігровій кімнаті. Тут використовують нейрогімнастику, вправи на дрібну та загальну моторику, сюжетно-рольові ігри – усе, що допомагає дітям краще відчувати власне тіло, структурувати дії й взаємодіяти з іншими у комфортному для них темпі. «Ми купили прасувальну дошку, пилосос, праску, театр і побачили, як дітям це подобається. Вони починають вибудувати мікродіалоги: “Я мама, ти сестра”. Це величезний крок у розвитку», – ділиться фахівчиня.

Крок за кроком до змін

У центрі принципово не працюють через тиск чи примус. Якщо дитина не готова, її не змушують. «Буває, що дитина приходить без настрою, кидає речі, кричить. Ми просто пропонуємо різні заняття, і вона сама обирає, що їй зараз підходить. Потрохи заспокоюється, і тоді вже можемо починати роботу», – розповідає Ольга.

Окремий напрям роботи – поступова адаптація до життя в громаді. Дітей водять без батьків у бібліотеку, сенсорну кімнату, на прогулянки містом: «Для дитини, яка завжди ходила за руку з мамою, піти кудись без неї – це стрес. Але без цього не буде соціалізації».

Про те, як такі кроки змінюють життя родин, найкраще говорять конкретні історії. Одна з них почалася з кулінарного майстер-класу – ліплення кольорових вареників. «Майже всі батьки казали: наша дитина це їсти не буде. Вона ніколи такого не їла», – згадує фахівчиня. Та коли діти почали їсти свої яскраві вареники, до них приєдналася й дівчинка, яка раніше відмовлялася куштувати нову їжу. Мама не стримувала сліз. Вона казала: я роками намагалася – і нічого не виходило. А тут дитина просто взяла і почала робити інакше». Після цього в родині з’явилося нове правило: вареники – так, але тільки кольорові. Невелика зміна, яка стала переконливим доказом того, що поступовість, довіра та підтримка справді працюють.

Ще одна родина переїхала до Нового Роздолу з іншого міста саме завдяки наявності центру. До цього заняття для дитини коштували понад 20 тисяч гривень на місяць. «Мама каже, що їм було вигідніше знімати квартиру тут, але мати доступ до денного догляду», – розповідає Ольга. Для матері хлопчика важливо й інше: бачити реальні результати. У центрі фахівчині знімають короткі відео занять, щоб батьки могли побачити прогрес не лише зі слів, а наочно: «Мама казала: в школі я бачу зошити, але не вірю, що це він писав. А тут я бачу, як він сам заходить, сідає, ловить м’яч. І це змінює все».

Поруч із дитиною – поруч із батьками

У Новороздільському центрі добре розуміють: підтримка дитини неможлива без підтримки тих, хто щодня поруч із нею. Тому робота з батьками тут є такою ж важливою складовою послуги денного догляду, як і безпосередня робота з дітьми.

Щомісяця у центрі проводять зустрічі для батьків – часто у форматі арттерапії. Це простір, де можна отримати підтримку інших батьків із подібним досвідом і без зайвих пояснень говорити про складне. Для багатьох ці зустрічі стають рідкісною можливістю відчути, що вони не самі.

Фото Новороздільського центру надання соціальних послуг

«Батьки діляться простими, але дуже цінними порадами й власним досвідом: “Мій раніше так не міг, а тепер може”», – розповідає Ольга Складановська. Саме такі розмови часто дають більше відчуття підтримки, ніж будь-які теоретичні поради. Іноді ця підтримка проявляється зовсім не в словах. Одна з мам щоразу приводить до центру двох синів і залишається чекати в коридорі – просто сидить і в’яже. «Я якось запитала, чому вона не йде додому, а вона відповіла: “А що мені там робити? Тут я спокійна”», — згадує фахівчиня.

Коли батьки мають місце, де можуть отримати важливу для них підтримку – від фахівців чи інших батьків – вони можуть краще підтримувати своїх дітей і повертатися додому з відчуттям внутрішньої опори. Тож створення такого місця – ще один важливий результат роботи центру.

Між викликами та маленькими перемогами

Послугу денного догляду для дітей з інвалідністю в громаді вдалося запровадити завдяки участі команди центру в проєкті «Підвищення потенціалу громад для забезпечення інтегрованих соціальних послуг вразливим дітям у Львівській, Волинській та Закарпатській областях», який впроваджується центром соціальних послуг «Джерело» у партнерстві з Дитячим фондом ООН (UNICEF).

Після завершення проєкту послуга продовжує працювати й розвиватися на рівні громади. Як зазначає фахівчиня із соціальної роботи Ольга Складановська, команда центру постійно інвестує у власний розвиток: проходить навчання, курси підвищення кваліфікації та опановує нові підходи до роботи з дітьми та родинами.

«Ми постійно навчаємося і розвиваємося, адже розуміємо: така послуга потребує постійного вдосконалення і гнучкості, щоб відповідати реальним потребам дітей та сімей», – говорить вона.

Паралельно центр планує розширення своєї діяльності. Серед планів – спільні заходи за участі шкільних класів, у яких навчаються діти з інвалідністю. Фахівчині переконані: такі формати допомагають не лише дітям, а й для їхніх ровесників: зменшують страх, формують прийняття і змінюють ставлення в громаді.

Ще один напрям розвитку – арт-терапевтичні майстер-класи для батьків із залученням майстринь. Це відповідь на реальний запит родин, які також потребують підтримки «Ми бачимо, що це потрібно. Батьки приходять на кожну зустріч і щоразу питають: а що буде цього разу?» – ділиться Ольга.

Сьогодні послуга денного догляду в Новому Роздолі – це щоденна, послідовна робота команди, які разом із сім’ями вчаться, шукають підходи і знаходять рішення. «Для нас найбільший показник – коли дитина на вихідних веде батьків за руку до зачинених дверей центру, бо хоче бути тут», – каже фахівчиня. Саме з таких непомітних, але промовистих моментів і починається довіра до соціальних послуг – довіра, на якій будується ефективна система підтримки.

Матеріал підготовлений в межах проєкту, який реалізується Львівським Центром соціальних послуг «Джерело» та ЮНІСЕФ UNICEF Ukraine у громадах Львівської, Волинської й Закарпатської областей у межах програми ЮНІСЕФ «Кращий догляд для кожної дитини».