Мешканці Горохова на Волині звертаються до Центру соціальних послуг тоді, коли відчувають, що ресурсу впоратися з труднощами самостійно вже бракує. Сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, часто не знають, як забезпечити для дітей безпечне середовище або налагодити побут після втрати роботи чи хвороби. Спільно із фахівцями центру батьки складають індивідуальний план допомоги, координують дії зі школами, лікарнями та іншими службами, щоб сім’я могла отримати необхідну підтримку.

Центр надання соціальних послуг Горохівської міської ради був створений у грудні 2023 року. За короткий час центр розширив спектр своєї роботи та став простором комплексної підтримки родин у громаді. Сьогодні фахівці центру надають 12 послуг, серед яких соціальний супровід сімей у складних життєвих обставинах, супровід сімейних форм виховання (прийомні, опікунські родини тощо), супровід дитячих будинків сімейного типу, інтегровані послуги для дітей з інвалідністю, догляд вдома для людей похилого віку та інші.

«У нас працює троє фахівців соціальної роботи, і ми намагаємося робити максимум для кожної родини», – розповідає керівник Центру Микола Климчук. За його словами, завдяки підтримці центру «Джерело» та команди UNICEF фахівці мають можливість проходити різні професійні навчання, що дозволяє робити надання послуг більш комплексним і враховувати індивідуальні потреби кожної родини та дитини.

Фото: Центр соціальних послуг Горохівської міської ради

Соціальний супровід: від виявлення до практичної допомоги

Фахівці Центру соціальних послуг працюють із родинами, які можуть потребувати підтримки, у тісній взаємодії з іншими службами громади. Йдеться, зокрема, про співпрацю зі старостами, службою у справах дітей, закладами охорони здоров’я та старостинськими округами.

Коли з’являється сигнал про потребу в допомозі, фахівець із соціальної роботи виїжджає до родини, щоб краще зрозуміти ситуацію, оцінити потреби та разом із батьками визначити можливі кроки підтримки. На цій основі формується індивідуальний план соціального супроводу – з урахуванням реальних обставин, ресурсів і запиту самої родини.

Такий підхід дозволяє вчасно реагувати на складні ситуації, зменшувати їхні наслідки та знаходити практичні рішення, які допомагають сім’ї відновити стабільність.

Окремий напрям роботи Центру – профілактика. Фахівці проводять інформаційні зустрічі в школах, ініціативи з протидії насильству, консультації для батьків щодо поведінкових труднощів. Також у громаді створюють групи взаємопідтримки, де батьки можуть обмінюватися досвідом, отримувати фахові поради та підтримку психологів.

Один із прикладів соціального супроводу – родина, чиї діти тимчасово перебували в патронатній сім’ї. Завдяки комплексній підтримці батьки змогли поступово вирішити побутові та соціальні труднощі, пройти реабілітацію, знайти роботу – і після цього діти повернулися додому.

«Наше головне завдання – діяти в найкращих інтересах дитини. А в більшості випадків це означає підтримати родину так, щоб дитина могла зростати разом із батьками», – підкреслює керівник Центру Микола Климчук.

Нові послуги: денний догляд та реабілітація

Влітку 2025 року у межах проєкту, який реалізує центр «Джерело» та UNICEF у Центрі соціальних послуг запустили послугу денного догляду для дітей з інвалідністю. Наразі нею користуються дев’ять дітей – вони мають можливість проводити час у безпечному середовищі, брати участь у заняттях, виконувати фізичні та сенсорні вправи, поступово розвиваючи навички у комфортному для себе темпі. Для батьків ця послуга означає появу кількох годин, коли дитина перебуває під наглядом фахівців, а дорослі можуть приділити час роботі або побутовим справам.

Фото: Центр соціальних послуг Горохівської міської ради

Фахівці Центру відзначають індивідуальні зміни в розвитку дітей: хтось починає активніше взаємодіяти з предметами, хтось упевненіше реагує на музику чи нові стимули, для когось важливим кроком стає опанування простих побутових дій. Такі, на перший погляд, невеликі зміни є значущими для соціалізації та загального розвитку кожної дитини.

Окрім денного догляду, у Центрі планують розширювати спектр реабілітаційних послуг. Йдеться, зокрема, про заняття з логопедом, ерготерапевтом, реабілітологом, а також інші інструменти для підтримки розвитку дітей. Такий комплексний підхід дозволить родинам отримувати підтримку в одному просторі – поєднуючи догляд, розвиток і фахову допомогу відповідно до потреб дитини.

Нові підходи та плани розвитку

Горохівський Центр соціальних послуг розвиває свою роботу, орієнтуючись на реальні потреби мешканців громади. Частину нових послуг тут планують запускати після оцінки потреб у громаді, консультацій із родинами та аналізу запитів, з якими люди найчастіше звертаються по допомогу.

Серед найближчих напрямів розвитку – транспортні послуги для людей, що пересуваються на кріслах колісних, супровід дітей під час інклюзивного навчання, стаціонарний догляд для осіб, які потребують постійної підтримки, тимчасовий притулок для внутрішньо переміщених осіб, а також розширення реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю.

Важливо, що батьки беруть безпосередню участь у плануванні нових сервісів для родин із дітьми. Такий підхід дозволяє формувати допомогу не формально, а з урахуванням повсякденних потреб сімей.

Досвід Горохівського Центру показує, як соціальні послуги можуть працювати як єдина система підтримки: для дітей – це можливість розвиватися й бути включеними в життя громади, для батьків – опора й практична допомога, для літніх людей – догляд і відчуття уваги. Саме така послідовна робота створює умови, у яких громада стає більш стійкою і турботливою до кожного.

Матеріал підготовлений в межах проєкту, який реалізується Львівським Центром соціальних послуг «Джерело» та ЮНІСЕФ UNICEF Ukraine у громадах Львівської, Волинської й Закарпатської областей у межах програми ЮНІСЕФ «Кращий догляд для кожної дитини».