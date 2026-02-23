Поліцейські зʼїхалися на виклик про пограбування, після цього пролунав вибух

Поліція затримала 18-річну харківʼянку, яка зробила фальшивий виклик в поліцію, після якого відбувся теракт. Про це повідомляє «Суспільне. Львів» з посиланням на заступника голови СБУ Івана Рудницького.

«Було затримано посібницю можливу, яка перебувала в місті Харкові, після доставлена у Львів. Жінці з Харкова пообіцяли 2000 гривень», – розповів Іван Рудницький.

Заступник керівника СБУ повідомив, що є різні оперативні версії, є слідчі версії. Більше деталей він не повідомив, щоб не нашкодити слідству.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого близько 00:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про проникнення у магазин на вулиці Данилишина. Коли на нього приїхали патрульні, стався вибух. Згодом ще один.

33-річній виконавиці теракту Ірині Саветіній, яка виготовила і підклала вибухівку, 23 лютого обрали запобіжний захід – арешт без права внесення застави. Вона встановила два вибухові пристрої, що зафіксували камери, після цього втекла на таксі. Підозрювану затримали у Старому Самборі. За словами Івана Рудницького, вона мала при собі закордонний паспорт і рухалася в напрямку кордону. Внаслідок теракту загинула патрульна Вікторія Шпилька та травмувалися ще 25 людей, здебільшого поліцейські та нацгвардійці.