Серед розкритих розписів на стіні церкви є пелікан

Реставратори розчистили фрески церкви Івана Золотоустого на вулиці Лисенка, 43 у Львові. Стінопис храму сто років тому у стилі пізньої сецесії виконав український художник Юліан Крупський. Керівник реставрації Андрій Почеква розповів ZAXID.NET про перебіг робіт.

У церкві, що раніше була костелом Найсвятішого Серця Ісусового, розчищають від пізніших набілів західну стіну. Роботи розпочали ще влітку 2025.

Зараз фахівці відкрили три зображення – двох ангелів та пелікана, що є символом жертовної любові. Храм у 1930-х роках розписував викладач Львівської художньо-промислової школи (нині – коледж імені Труша) Юліан Крупський. Також розкриті орнаментальні оздоби, в тому числі на камʼяній колоні.

Сецесійний ангел

«Це початковий етап розкриття. Зараз ще знімаємо набіли. Нашим завданням буде законсервувати і доповнити дрібні вставки тиньку. Там є дуже великі втрати через пошкодження солями. Треба з тим працювати», – пояснив ZAXID.NET реставратор Андрій Почеква.

Він додав, що ці втрати не пошкодили сюжетні зображення, але окремі місця є дуже аварійні. Фахівці відкривають розписи, щоб подивитися, що збереглося і в якому стані.

За легендою, у час голоду пелікан роздирає власні груди й годує пташенят своєю кров’ю. Це стало образом Ісуса Христа, який жертвує собою заради спасіння людей

Водночас подальша реставрація зображень, як і розкриття розписів на інших стінах, залежить від фінансування. Архімандрит монастиря і настоятель церкви Кипріан Лозинський, який опублікував фотографії розписів, закликав долучитися: «Трошки заінтригую і привідкрию завісу реставраційних робіт у нашому храмі. Ну дуже оригінально і цікаво! Може, хтось хоче долучись до відновлення?».

фото зі сторінки настоятеля церкви Кипріана Лозинського

Нагадаємо, церкву при жіночому монастирі францисканок збудували за проєктом Юліана Захаревича у 1880-х роках. Костел у стилі історизму, має неоготичні та неороманські риси. Кам’яні деталі для костелу проєктував відомий скульптор Леонард Марконі. Вітражі виготовили у Мюнхені. Розписи Юліана Крупського чи не єдині збережені в цьому храмі.

Після того як францисканки виїхали зі Львова, радянська влада перетворила монастирський комплекс на інфекційну лікарню. У храмі був склад і архів. У 1990-х роках комплекс частково передали УПЦ КП і Львівській духовній семінарії. Зараз це церква Івана Золотоустого ПЦУ.