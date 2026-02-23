Нардепа Лабазюка викрили на спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання про тимчасовий виїзд народного депутата Сергія Лабазюка до країн Європейського Союзу для участі в перемовинах щодо аграрної політики та квот між ЄС і Україною. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у складі Тетяни Крикливої, Віталія Дубаса та Євгена Крука, повідомив 23 лютого Центр протидії корупції.

Сергій Лабазюк є членом парламентського комітету з питань аграрної політики та входить до складу делегації з п’яти народних депутатів. За його словами, він єдиний у делегації має практичний досвід відповідних переговорів, тому просив суд дозволити виїзд. Поїздка триватиме з 16 по 22 березня.

У разі неповернення депутата в Україну в установлені строки з нього стягнуть 40 млн грн застави.

Раніше, у грудні 2025 року, суд уже дозволяв Лабазюку виїзд до Молдови. Тоді він повернувся вчасно.

За даними НАБУ і САП, у листопаді 2023 року депутат від групи «За майбутнє» Лабазюк разом зі спільником пропонували хабар тодішньому міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та очільнику Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Слідство вважає, що депутат у змові з директором приватної компанії запропонував неправомірну вигоду за виділення 1 млрд грн дофінансування робіт підконтрольному підприємству.

Йшлося про 3–5% від суми фінансування. Частину суми, за версією слідства, передали в розмірі 150 тис. доларів. Після затримання ВАКС обрав Лабазюку запобіжний захід із заставою 40 млн грн, яку того ж дня внесли.

Нещодавно НАБУ і САП також повідомили про підозру водієві Лабазюка – Володимиру Шудрі. Він працював помічником нардепа на громадських засадах, а також був його особистим водієм.

Під час судового засідання Шудра не заперечив факт передачі пакета, ймовірно, з грішми. Водночас на запитання, чи передавав він цей пакет тодішньому очільнику Держагентства відновлення Мустафі Найєму, свідок відмовився відповідати, посилаючись на право не свідчити проти себе. На інші уточнювальні запитання прокурора САП він також відмовився давати показання.