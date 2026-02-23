У Чернігові після косметологічних процедур в одній з приватних клінік міста померла 42-річна жінка. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання медиками своїх професійних обов’язків.

За інформацією поліції Чернігівської області, 21 лютого під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили допис про госпіталізацію жінки у тяжкому стані після естетичної операції, проведеної в одному з приватних медичних центрів міста.

Після перевірки інформації поліцейські з’ясували, що потерпілу доставили до однієї з міських лікарень в непритомному стані, а згодом вона померла.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). У межах провадження призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин трагедії.

Назву приватного медцентру, де проводили операцію, поліція не вказує. Водночас 22 лютого медичний центр«Філада» повідомив про «складну клінічну ситуацію», що трапилась після проведення оперативного втручання одній із пацієнток.

«Ми щиро співчуваємо пацієнтці та її родині. Наразі проводиться внутрішня перевірка та всебічний аналіз обставин відповідно до чинного законодавства України. З етичних і правових підстав ми не маємо можливості розголошувати деталі цього медичного випадку. Просимо утриматися від поширення неперевіреної інформації та поважати право пацієнтки і її родини на конфіденційність», – йдеться в офіційній заяві медзакладу.