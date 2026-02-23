Затримані перебувають під вартою без права внесення застави

У Дніпрі правоохоронці оголосили про підозру двом підліткам у замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів. Неповнолітні, за версією слідства, жорстоко побили військовослужбовця ЗСУ та зняли це на телефон. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора 23 лютого.

За інформацією відомства, інцидент трапився в центрі Дніпра близько опівночі 17 лютого. Двоє юнаків 16 і 17 років познайомились із військовослужбовцем. Згодом між ними виник конфлікт, під час якого один із підлітків завдав чоловікові чотири ножові поранення у спину. Потерпілого повалили на землю та били руками й ногами по голові та тулубу, фіксуючи це на камеру телефону. Підлітки забрали сумку військового, а його залишили без свідомості.

Близько 03:00 правоохоронці виявили постраждалого під час патрулювання та доправили до лікарні. Наразі він перебуває у реанімації у тяжкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, проникаючим ножовим пораненням і численними гематомами.

Правоохоронці встановили підозрюваних по записах з камер відеоспостереження. Під час обшуків поліцейські знайшли одяг зі слідами крові, ніж та телефони з відеозаписами злочину.

Підлітків затримали. Їм повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів, учиненому групою осіб (ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.