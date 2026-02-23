Напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення, ввечері 23 лютого, у Львові на всіх почесних полях поховань військових засвітили промені пам’яті. На Личаківському кладовищі над полями №76, №67, №86а та №87. Вперше «Промені памʼяті» запустили на Голосківському кладовищі. У такий спосіб місто вшановує захисників і памʼять про них. У кожному населеному пункті Львівської громади на цвинтарях засвітили свічки пам’яті. Пам’ять Героїв вшанували рідні полеглих, влада та духовенство, військові підрозділи. «Ви – світло для світу. Вічна пам’ять!», – підписав оприлюднене фото міський голова Львова Андрій Садовий.

Фото Львівської міської ради