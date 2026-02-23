Внаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень

В понеділок ввечері, 23 лютого, у Дніпрі пролунав вибух, унаслідок якого було пошкоджено будівлю одного з відділків поліції. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Відомо, що вибух пролунав близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра в адміністративній будівлі поліції.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав ушкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею. На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти та слідчо-оперативна група.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявляв, що в країні триває активна фаза терактів, які, за його словами, здійснюються на замовлення спецслужб Росії та спрямовані проти правоохоронців. Останнім часом у Києві зафіксували чотири таких випадки, по три – на Дніпропетровщині та Житомирщині, два – у Харківській області та один – у Львові.

Нагадаємо, у Миколаєві ввечері у понеділок, 23 лютого, стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції. Унаслідок інциденту постраждали семеро співробітників патрульної поліції.

У ніч із суботи на неділю, 22 лютого, у центрі Львова на вул. Данилишина, 20 в районі ТЦ «Магнус» пролунали два вибухи. Після приїзду патрульних на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину здетонували саморобні вибухові пристрої. Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення.