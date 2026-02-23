Ціна на українську кукурудзу знижується

В Україні почалася корекція на ринку кукурудзи після періоду зростання. Водночас структура експорту залишається залежною від обмеженого кола покупців. Основними напрямками постачання є країни регіону MENA (Близький Схід та Північна Африка), на які припадає понад половину експорту – близько 1 млн тонн, а також держави Європейського Союзу із показником 880 тис. тонн. Про це повідомили аналітики Spike Brokers.

Найбільшим імпортером української кукурудзи наразі є Туреччина, яка закупила 733 тис. тонн, що становить майже 38% загального обсягу експорту. Така концентрація поставок посилює залежність українського ринку від обмеженої кількості ключових торговельних партнерів.

У цих умовах трейдери продовжують активно шукати нові можливості збуту за кордоном, намагаючись уникати спотових угод, щоб зберегти прибутковість. Контракти на умовах CIF із поставкою у квітні – травні свідчать про очікування подальшого зниження цін – нижче 205 доларів за тонну на базисі СРТ.

За підсумками тижня ціна кукурудзи на базисі СРТ-порт, відповідно до індексу SPIKE Spot Index, вперше за останні два тижні знизилася до 212 доларів за тонну, що майже на 4 долари нижче нещодавнього максимуму.

Водночас на західному кордоні попит залишається стабільним. Ціни на кукурудзу для поставок у березні – квітні на базисі FCA Чоп утримуються в межах 180–183 євро за тонну. Логістика через західні прикордонні переходи працює без обмежень.

Як писав ZAXID.NET, наразі близько 75% імпорту кукурудзи Туреччиною забезпечує Україна. Саме цей ринок залишається ключовою опорою для українського експорту. Водночас активно розширюють присутність на світових ринках кукурудзи США. Головна зона конкуренції – Євроcоюз.