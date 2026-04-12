Черга до однієї з угорських виборчих дільниць 12 квітня

У неділю, 12 квітня, в Угорщині розпочалися парламентські вибори, явка на які значно перевищила попередні роки – лише за перші пʼять годин проголосувати встигли майже 38% виборців. Про це повідомив угорський ресурс Telex.

Виборчі дільниці в Угорщині відкрилися о 06:00. Станом на 07:00 явка сягнула 3,46% (260 556 виборців) – майже вдвічі більше, ніж під час попередніх виборів у 2022 році. Зазначимо, тоді на цей час проголосував 1,82% виборців (139 667 виборців).

Станом на 09:00 явка на парламентські вибори в Угорщині склала 10,31%, а об 11:00 – 37,98%. У 2022 році національна явка станом на 11:00 склала 25,77%. На дільницях утворилися черги з охочих проголосувати.

Основними опонентами є чинний премʼєр-міністр Віктор Орбан та лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр. Вони вже проголосували.

Екзитполи прогнозують поразку Віктора Орбана. За даними агентства Reuters, партія «Тиса» може здобути дві третини місць у парламенті після виборів. Це дасть партії право вносити зміни до конституції та ключових законів, необхідних для отримання коштів Євросоюзу. Щоб отримати переважну більшість у парламенті Угорщини, необхідну для внесення змін до конституції та основних законів, партії потрібно отримати 133 місця.

Екзитполи пророкують Віктору Орбану поразку на виборах – за результатами останніх опитувань, «Тиса» лідирує не лише серед респондентів з міст, а й зі сіл та селищ Угорщини. Цікаво, що раніше Орбана публічно підтримав президент США Дональд Трамп, назвавши його «сильним і впливовим лідером». А вже у квітні Угорщину відвідав віцепрезидент США Джей Ді Венс, який також закликав голосувати за Орбана.