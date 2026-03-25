Зустріч між Віктором Орбаном та Дональдом Трампом

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав переобрання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні виборів в Угорщині, які відбудуться 12 квітня. Про це він написав в своїй соцмережі Truth Social 24 березня.

У своєму дописі Трамп назвав Орбана «сильним і впливовим лідером» та закликав угорців підтримати його на виборах, назвавши його «справжнім другом, борцем і переможцем».

Американський президент також відзначив політику угорського прем’єра в сферах імміграції та економічного зростання, а також зазначив, що під його керівництвом двосторонні відносини між Вашингтоном і Будапештом досягли «нових висот».

«День виборів – 12 квітня 2026 року. Угорщина: ВИЙДІТЬ І ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ВІКТОРА ОРБАНА», – написав Трамп.

Нагадаємо, парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Основними претендентами є керівна проросійська партія Віктора Орбана «Фідес» та опозиційна «Тиса» Петера Мадяра. Уперше за понад 15 років партія Орбана ризикує зазнати поразки на тлі давньої критики щодо руйнування демократії та питань верховенства права.

20 березня стало відомо, що координаторкою місії ОБСЄ зі спостереження на виборах стане колишня перекладачка російського диктатора Владіміра Путіна Дарʼя Боярська. Вона тривалий час працювала в адміністрації російського президента.

21 березня газета The Washington Post повідомила, що СЗР Росії розглядала сценарій інсценування замаху на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з метою впливу на результати парламентських виборів.