Лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр

Опозиційна партія «Тиса» 44-річного депутата Європарламенту Петера Мадяра може здобути дві третини місць у парламенті після виборів, що відбудуться в неділю, 12 квітня. Це дасть партії право вносити зміни до конституції та ключових законів, необхідних для отримання коштів Євросоюзу. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на прогноз агентства Median, опублікований 8 квітня.

Згідно з оцінками, заснованими на аналізі п’яти останніх опитувань громадської думки, проведених Median наприкінці лютого та в березні, «Тиса» отримає від 138 до 143 місць у парламенті, куди входить 199 депутатів.

Згідно з прогнозами, партія «Фідес» чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана отримає від 49 до 55 місць, а ультраправа партія «Наша Батьківщина» (Mi Hazank) – п’ять або шість місць.

Прогноз розподілу місць в парламенті Угорщини (Інфографіка HVG )

Щоб отримати переважну більшість у парламенті Угорщини, необхідну для внесення змін до конституції та основних законів, партії потрібно отримати 133 місця.

У соціологічній службі Median заявили, що згадані п’ять опитувань мали загальну вибірку в 5 тис. осіб і проводилися трьома окремими кол-центрами.

Видання HVG зазначає, що партія «Тиса» має найбільше прихильників серед угорської молоді. Три чверті респондентів віком до 30 років проголосували б за «Тису», а серед громадян віком від 30 до 40 років за неї віддали б свої голоси 63%. Підтримка «Фідес» у цих двох вікових групах становить лише 10% та 17% відповідно. Лише серед пенсіонерів перевагу має «Фідес»: майже половина людей старше 64 років підтримує правлячу партію, на противагу 29% за «Тису».

Абсолютна більшість випускників ЗВО та власники атестатів про загальну середню освіту готові віддати свій голос за партію «Тиса», лише 20–25% з них підтримує «Фідес». Серед випускників професійно-технічних училищ «Фідес» має невелику перевагу, а серед тих, хто закінчив вісім класів або менше, його перевага вже значна: 49% підтримують «Фідес» проти 29%, які голосують за «Тису».

За результатами останніх опитувань, «Тиса» лідирує не лише серед респонендів з міст, а й зі сіл та селищ Угорщини.

До слова, 24 березня Віктора Орбана публічно підтримав президент США Дональд Трамп, назвавши його «сильним і впливовим лідером». А вже у квітні Угорщину відвідав віцепрезидент США Джей Ді Венс, щоб публічно підтримати чинного прем’єра країни.