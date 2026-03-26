Візит Венса має продемонструвати підтримку Орбана перед виборами

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує відвідати Угорщину за кілька днів до парламентських виборів, 7–8 квітня, щоб публічно підтримати прем’єра Віктора Орбана. Про це повідомило у середу, 25 березня, Politico з посиланням на витяг із внутрішньої телеграми Державного департаменту США.

У телеграмі наголошується, що візит Венса має продемонструвати підтримку США та підкреслити спільні цінності двох країн напередодні напружених виборів 12 квітня. Як зазначає видання, такий крок суперечить усталеній практиці американських адміністрацій, які зазвичай уникають відкритої підтримки політичних сил в інших країнах.

Венс давно демонструє симпатії до правих політичних сил у Європі та критикує традиційні європейські альянси. Його візит стане найвищим за рівнем представництва США в Угорщині з 2006 року, коли країну відвідував тодішній президент Джордж Буш-молодший.

У документі Держдепу також йдеться про зближення Вашингтона і Будапешта за часів Трампа та Орбана, яке сторони називають «новою золотою ерою» відносин. В оточенні обох лідерів вважають, що США та Угорщина мають спільно протидіяти глобальним викликам і зміцнювати вплив у Європі на тлі конкуренції з боку Росії та Китаю.

Нагадаємо, парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Уперше за понад 15 років партія Орбана ризикує зазнати поразки на тлі давньої критики щодо руйнування демократії та питань верховенства права. Його основним суперником є Петер Мадяр з опозиційної «Тиси».

24 березня Орбана публічно підтримав президент США Дональд Трамп, назвавши його «сильним і впливовим лідером».