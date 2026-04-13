Під час повномасштабної війни українська розвідка двічі здійснила успішні запуски ракетоносіїв у космос. Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський в інтерв’ю «РБК-Україна», яке було опубліковане у понеділок, 13 квітня.

За його словами, операції виконували підрозділи ГУР. Під час першого запуску ракетоносій досяг висоти понад 100 км, під час другого – 204 км. Обидва випадки підтверджені технічними засобами. Веніславський наголосив, що йдеться не про випробування, а про виконання реальних бойових завдань під керівництвом тодішнього очільника розвідки Кирила Буданова.

«Це унікальна ситуація для країни, яка перебуває у стані повномасштабної війни. Тобто Україна вже має технічні можливості протидіяти подібним засобам нападу ворога та уражати їх у космосі», – розповів він.

За словами Веніславського, Україна також має ракети, здатні уражати цілі на відстані до 500 км і рухатися на гіперзвукових швидкостях. Їх використовують для виконання спеціальних операцій, деталі яких залишаються закритими.

Окрім цього, українські розвідники реалізували ще один унікальний проєкт – запуск ракетоносія з транспортного літака на висоті близько 8 км. За словами депутата, це вперше було здійснено в Європі та вдруге у світі після аналогічного проєкту США у 1970-х роках. Очікується, що така технологія може стати основою для створення так званого «повітряного космодрому». Запуск ракет із повітря дозволяє економити енергію під час подолання щільних шарів атмосфери, що підвищує дальність і ефективність.

У майбутньому систему планують використовувати як для цивільних потреб, так і для протидії російським ракетним загрозам, зокрема комплексам «Орєшнік».

Нагадаємо, у березні українська оборонна компанія Fire Point анонсувала випробування балістичної ракети, швидкість якої дозволить уражати цілі у столиці Росії Москві.