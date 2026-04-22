У суді львів'янка розповіла, що за невеликі гроші їй вдалося придбати підроблену медичну довідку про інвалідність III групи

Галицький районний суд Львова виніс вирок львів’янці Ользі Дучак, яка підробила довідку про інвалідність. За скоєне їй призначили штраф у розмірі 51 тис. грн.

За матеріалами справи, львів’янка купила медичну довідку про інвалідність III групи. Підроблений документ був нібито виданий Сихівським міжрайонним МСЕК КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи». У справі не зазначено, як саме жінці вдалося купити довідку, а також не вказано, за скільки.

За даними слідства, Ольга Дучак у травні 2022 року скористалася цією довідкою. Жінка звернулася до Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії по інвалідності. Так вона незаконно отримала виплати на суму понад 132 тис. грн.

У суді обвинувачена повністю визнала свою вину та повідомила, що через фінансові труднощі за невеликі гроші вона купила довідку про інвалідність, щоб отримувати виплати від держави. Також жінка зазначила, що повністю відшкодувала шкоду та просила у випадку штрафу розтермінувати його на пів року.

Суддя Ольга Павлюк визнала Ольгу Дучак винною у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 ККУ) та призначила штраф у розмірі 51 тис. грн. Жінка повинна сплатити його протягом трьох місяців. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.