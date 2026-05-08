Автор звернення вважає, що розташування закладів інтимного характеру поблизу пл. Ринок є неприйнятним

У п’ятницю, 8 травня, петиція ієромонаха-студита та синкела у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ Юрія (Юстина) Бойка про заборону еротичних салонів в центрі міста набрала потрібну кількість голосів. Тепер її мають розглянути на сесії Львівської міської ради.

Автор звернення, священник Юстин Бойко, вважає, що розташування закладів інтимного характеру поблизу пл. Ринок є неприйнятним, особливо під час похоронів українських військових, які регулярно проходять центром міста. У петиції він просить розглянути перенесення закладів секс-індустрії за межі історичного центру міста, а також розробити чіткі правила їхнього розміщення з урахуванням містобудівних, етичних та соціальних критеріїв.

Петиція зібрала потрібну кількість голосів за дві доби. Її підтримали 504 людини з 500 потрібних. Тепер петицію мають розглянути на сесії Львівської міської ради, а якщо депутати її підтримають – то профільний департамент має розробити дорожню карту для реалізації петиції.

Нагадаємо, петицію про заборону закладів секс-індустрії у центрі Львова зареєстрували 6 травня.