Міська рада раніше штрафувала заклад, який на історичному фасаді встановив силуети голих жінок

Ієромонах-студит та синкел у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ Юрій (Юстин) Бойко зареєстрував петицію про перенесення закладів секс-індустрії поза межі центральної частини Львова. За добу петиція набрала більше половини необхідних голосів.

«У центральній історичній частині Львова, яка є обличчям міста, місцем щоденного перебування туристів, родин із дітьми та гостей, функціонують заклади інтимного та відверто аморального характеру (зокрема секс-шопи та подібні об’єкти). Їхнє розміщення саме в цьому просторі викликає глибоке занепокоєння та обурення значної частини громади», – вказано в описі до петиції.

Її автор Юстин Бойко наголосив, що площею Ринок чи не щодня проходять похоронні процесії українських воїнів, а поєднання цього процесу з присутністю подібних закладів є неприйнятним з моральної, етичної та суспільної точок зору і, на думку священника, принижує гідність як загиблих, так і живих.

Керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко в коментарі ZAXID.NET повідомив, що зі свого боку міська рада комунікує з власниками таких бізнесів, але не має впливу на саму господарську діяльність

«Ми бачили публікації і петицію отця Юстина Бойка. Я, як людина, поділяю думки отця, церква має дбати про духовний розвиток суспільства. Однак в цьому випадку маємо розуміти, що місто не має повноважень впливати на ведення господарської і підприємницької діяльності, а тим більше перешкоджати їй. Треба це вирішувати на державному рівні і вносити зміни до законодавства», – зазначив Євген Бойко.

Він додав, що нещодавно Офіс культурної спадщини міста оштрафував на 340 тис. грн власника одного з подібних тематичних закладів у центральній частині міста, який спотворив вигляд історичної будівлі, встановивши на вікна силуети жінок.

«Якщо говорити про роботу з власниками приміщень, то ця робота також ведеться. Ми з ними мали неодноразово спілкування щодо можливого припинення подібного виду діяльності. Ці розмови ведуться роками, але результату не дають. Можливо власники дослухаються до громадськості і в них прокинеться сумління», – додав посадовець.

Зазначимо, що петицію про заборону закладів секс-індустрії у центрі Львова зареєстрували 6 травня, а вже за добу вона зібрала поза 300 із 500 необхідних голосів. Якщо їх зберуть, то петицію мають розглянути на сесії Львівської міської ради, а якщо депутати її підтримають – то профільний департамент має розробити дорожню карту для реалізації петиції.

Нагадаємо, подібний скандал уже виникав у 2019 році, коли на розі пл. Ринок та вул. Сербської відкрили стриптиз-бар Eros, приміщення якого належить фірмі Володимира Шведа «Компанії Ріел-Естейт Груп». Ця компанія відома тим, що зруйнувала будівлю магазину «Океан» з цінною мозаїкою на фасаді.