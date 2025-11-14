Орбан шукає засоби, щоб переконати Брюссель не відмовлятися від російського газу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, 14 листопада, що його уряд подасть до суду на Європейський Союз через рішення про припинення імпорту російського газу. Про це повідомив портал Euractiv.

Будапешт досі сильно залежить від імпорту російських енергоносіїв. Однак у жовтні країни ЄС домовилися поступово відмовитися від імпорту газу з Росії до кінця 2027 року. Всі, крім Угорщини та Словаччини, підтримали цей крок.

«Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, що суперечить європейським цінностям, яке було обрано Брюсселем, щоб заткнути національний уряд, який з ним не згоден. Ми звертаємося до європейського суду», – зазначив Орбан.

Прем'єр також додав, що шукає засоби, щоб переконати Брюссель не відмовлятися від російського газу.

Нагадаємо, на початку листопада США звільнили Будапешт від санкцій за використання російської нафти й газу. Держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Угорщині було надано тимчасове звільнення на один рік, але Орбан вважає, що воно діятиме доки Дональд Трамп є президентом США.

У жовтні Європейський Союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій, спрямований проти тіньового флоту Росії та імпорту скрапленого природного газу.