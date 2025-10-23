Європейський Союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій, спрямований проти тіньового флоту Росії та імпорту скрапленого природного газу. Про це у четвер, 23 жовтня, повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

«Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він націлений, зокрема, на російські банки, криптовалютні біржі, підприємства в Індії та Китаї», – йдеться у дописі.

Як зазначили у ЄС, нові обмеження запровадять всеосяжні заходи щодо нафти й газу, тіньового флоту і фінансового сектора Росії. Зокрема, 19-й пакет передбачає:

заборону на постачання СПГ до ЄС через 6 місяців для короткострокових контрактів та з 1 січня 2027 року для довгострокових контрактів;

повну заборону на всі криптопослуги для громадян Росії;

до списку внесли 117 суден з тіньового флоту;

під санкції потрапляють банки в Казахстані та Білорусі, чотири компанії, пов'язані з нафтовою промисловістю Китаю.

ЄС також обмежить пересування російських дипломатів, щоб протистояти спробам дестабілізації.

Обговорення нового пакета санкцій тривало кілька тижнів. Рішення ухвалили після того, як Словаччина зняла свої заперечення. Перед цим блокувати санкції намагалися Австрія та Угорщина.

Нагадаємо, 22 жовтня США запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній «Роснєфть» та «Лукойл», а також їхніх дочірніх підприємств.

Президент Володимир Зеленський назвав 19-й пакет санкцій ЄС та нові обмеження з боку США дуже важливими. Він заявив, що це є сигналом для інших країн світу приєднуватися до тиску на Росію.