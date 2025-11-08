Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі 7 листопада

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що США звільнили Будапешт від санкцій за використання російської нафти й газу. Про це він сказав на брифінгу в посольстві Угорщини у Вашингтоні в п’ятницю, 7 листопада, пише угорське видання Telex.

Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом в Білому домі 7 листопада. Після робочого обіду угорський прем’єр заявив, що США скасують для Угорщини всі санкції за імпорт російських енергоносіїв трубопроводами «Турецький потік» і «Дружба».

Під час відкритої частини зустрічі з Орбаном Трамп заявляв, що Угорщина через свою інфраструктуру має обмежені можливості закупівель нафти та газу, і претензії щодо цього питання слід ставити іншим неназваним європейським країнам. Однак він не дав чіткої відповіді на питання, чи вважає імпорт російської нафти до Угорщини прийнятним у довгостроковій перспективі.

Згодом Державний департамент США та посольство США в Будапешті повідомили, що Угорщина погодилася купувати американський скраплений природний газ (ЗПГ). Очікується, що вартість контрактів становитиме приблизно 600 млн доларів.

Американське агентство Reuters з посиланням на представника Білого дому пише, що США надали Угорщині однорічне звільнення від американських санкцій за використання російської нафти й газу.

Санкції США проти російських нафтових компаній

22 жовтня Міністерство фінансів США ввело санкції проти найбільших російських нафтових компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а також понад 30 їхніх підрозділів.

Уже 27 жовтня російська компанія «Лукойл» оголосила про намір продати міжнародні активи після запровадження санкцій.

30 жовтня президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані Служби зовнішньої розвідки, заявив, що санкції проти найбільших нафтових російських корпорацій – «Лукойлу» і «Роснєфті» – завдадуть Росії не менш як 50 млрд доларів щорічних втрат.