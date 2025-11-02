SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR)

Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини збільшують закупівлі неросійської нафти у відповідь на останні західні санкції проти Росії. Про це 2 листопада повідомило агентство Reuters з посиланням на два поінформовані джерела та кількох представників галузі.

За інформацією співрозмовників агентства, один з найбільших турецьких нафтопереробних заводів – SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), що належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно придбав чотири партії нафти з Іраку, Казахстану та від інших неросійських виробників.

За оцінками журналістів, обсяги цих постачань становлять від 77 до 129 тис. барелів на добу. Для порівняння, ще у вересні-жовтні, за даними Kpler, російська нафта марки Urals майже повністю забезпечувала роботу НПЗ STAR компанії SOCAR – близько 210 тис. барелів на добу.

Інший великий турецький нафтопереробний завод – Tupras (TUPRS.IS) – також нарощує імпорт альтернативних сортів нафти, подібних за характеристиками до Urals, зокрема іракської.

За словами джерел, Tupras, що володіє двома великими нафтопереробними заводами в Туреччині, може повністю відмовитися від імпорту російської нафти на одному із цих заводів, щоб мати змогу продовжувати експорт палива до Європи, не порушуючи нових санкцій ЄС.

У 2025 році компанія Tupras вже диверсифікувала свої постачання нафти, вперше закупивши партію з Бразилії, і зараз очікує на нову партію ангольської нафти, яка має прибути на початку листопада.

За даними Kpler, у листопаді Туреччина отримає близько 141 тис. барелів іракської нафти на добу, що перевищує показники жовтня (99 тис. барелів на добу) й середній рівень імпорту цього року (80 тис. барелів).

Загалом із січня по жовтень 2025 року Туреччина імпортувала близько 669 тис. барелів нафти на добу, із яких 317 тис. барелів (47%) припадали на російські постачання.

Для порівняння, за аналогійний період 2024 року імпорт становив 580 тис. барелів нафти на добу, з яких 333 тис. барелів на добу постачались з Росії.

Нагадаємо, 22 жовтня Міністерство фінансів США ввело санкції проти найбільших російських нафтових компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а також понад 30 їхніх підрозділів.

27 жовтня стало відомо, що компанія «Лукойл» оголосила про намір продати міжнародні активи після запровадження санкцій.

Уже 30 жовтня президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані Служби зовнішньої розвідки, заявив, що санкції проти найбільших нафтових російських корпорацій – «Лукойлу» і «Роснєфті» – завдадуть Росії не менш як 50 млрд доларів щорічних втрат.