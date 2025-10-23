«Роснєфть» та «Лукойл» здебільшого постачають нафту до КНР через посередників

Китайські державні нафтогазові компанії призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем, після того, як США ввели санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснєфті» та «Лукойлу». Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела зі сфери торгівлі в четвер, 23 жовтня.

Зазначається, що національні нафтокомпанії PetroChina (601857.SS), Sinopec, CNOOC і Zhenhua Oil не купуватимуть російську нафту, що транспортується морем, принаймні в найближчому майбутньому, через побоювання щодо можливих санкцій.

Китай імпортує приблизно 1,4 млн барелів російської нафти на день морським транспортом, однак більшу частину цієї нафти купують не державні, а приватні нафтопереробні заводи, включаючи невеликих операторів, відомих як «чайні горнятка».

«Vortexa Analytics оцінила обсяги закупівель російської нафти китайськими державними компаніями в перші дев’ять місяців 2025 року в розмірі менше ніж 250 тис. барелів на добу, тоді як консалтингова компанія Energy Aspects оцінила їх в 500 тис. барелів на добу», – ідеться в матеріалі.

За словами двох співрозмовників, торговий підрозділ Sinopec, Unipec, припинив закупівлю російської нафти минулого тижня після того, як Велика Британія додала до санкційного списку компанії «Роснєфть» та «Лукойл», а також низку суден «тіньового флоту» та китайські фірми.

Водночас за словами трейдерів, «Роснєфть» та «Лукойл» здебільшого постачають нафту до КНР через посередників, а не напряму через контракти з покупцями.

Тим часом незалежні нафтопереробні підприємства, ймовірно, призупинять закупівлі, щоб оцінити вплив санкцій, але не відкидають можливості подальших закупівель російської нафти, заявили кілька трейдерів.

Окрім того, Китай щоденно імпортує приблизно 900 тис. барелів російської нафти трубопроводом, і вся вона надходить до PetroChina, яка, на думку декількох трейдерів, ймовірно, навряд чи зазнає значного впливу санкцій.

Трейдери вважають, що Індія та Китай перейдуть на інші джерела постачання, що призведе до зростання цін на нафту з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки, на яку не поширюються санкції.

Нагадаємо, 22 жовтня Міністерство фінансів США ввело санкції проти найбільших російських нафтових компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а також понад 30 їхніх підрозділів. Згодом президент США Дональд Трамп пояснив, що «відчув, що настав час» застосувати ці обмеження до РФ.

Окрім того, 23 жовтня Європейський Союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій, спрямований проти тіньового флоту Росії та імпорту скрапленого природного газу.