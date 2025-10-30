Нові санкції проти найбільших нафтових російських корпорацій – «Лукойлу» і «Роснєфті» – завдадуть Росії не менш як 50 млрд доларів щорічних втрат. Про це повідомив у четвер, 30 жовтня, президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з головою Служби зовнішньої розвідки України Олегом Іващенком.

«Фіксуємо суттєві збитки Росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачаємо, що, за умови продовження принципового й послідовного тиску на Москву, їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше як 50 мільярдів доларів за рік», – заявив президент.

Президент зазначив, що санкційних кроків партнерів буде ще більше, Україна вже має відповідні сигнали щодо цього.

«Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни», – додав він.

За словами Зеленського, також налагоджено регулярний обмін даними з ключовими державами щодо російських осіб і схем, які заслуговують на застосування санкцій, і значну частину пропозицій Києва партнери враховують.

Нагадаємо, 23 жовтня США запровадили санкції проти «Роснєфть» та «Лукойл», а також їхніх дочірніх підприємств. До списку увійшло понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи в країні.

27 жовтня стало відомо, що компанія «Лукойл» оголосила про намір продати міжнародні активи після запровадження санкцій.