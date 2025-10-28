Завод PCK Raffinerie GmbH у Шведті

Уряд США надав письмові гарантії, що німецькі активи російської компанії «Роснєфть» звільнять від нових енергетичних санкцій, оскільки вони більше не перебувають під контролем Росії. Про це повідомила міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе в коментарі агентству Reuters.

За словами Райхе, увечері 27 жовтня США видали «лист-гарантію», в якому підтвердили, що діяльність «Роснєфті» в Німеччині повністю відокремлена від російської материнської компанії.

Німецький уряд конфіскував активи «Роснєфті» після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році й з того часу неодноразово продовжував термін довіреного управління.

Rosneft Deutschland володіє частками трьох німецьких нафтопереробних заводів, які забезпечують 12% загальної переробної потужності країни, включаючи завод PCK Raffinerie GmbH у Шведті поблизу Берліна. Компанія також має частку в нафтопроводі Transalpine.

PCK у Шведті, 54,17% якого належать «Роснефті», є одним з найбільших роботодавців у Бранденбурзі – регіоні, де зростає підтримка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

За даними агентства Bloomberg, США встановили шестимісячний термін для Німеччини, щоб країна розв’язала питання подальшого управління активами «Роснєфті».

Нагадаємо, 22 жовтня Міністерство фінансів США ввело санкції проти найбільших російських нафтових компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а також понад 30 їхніх підрозділів. Згодом президент США Дональд Трамп пояснив, що «відчув, що настав час» застосувати ці обмеження до РФ.

Уже 27 жовтня російська нафтова компанія «Лукойл» оголосила про намір продати міжнародні активи після запровадження санкцій з боку США та інших країн.