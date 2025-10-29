Російський газ становить 9% імпорту енергоресурсів до Японії

Нова прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі відхилила прохання президента США Дональда Трампа припинити імпорт російських енергоресурсів. Про це повідомило у середу, 29 жовтня, агентство Reuters із посиланням на двох анонімних японських урядовців.

За даними співрозмовників агентства, під час зустрічі Трампа і Такаїчі 28 жовтня лідери країн порушили питання російського зрідженого природного газу, який Японія продовжує імпортувати. Джерела Reuters повідомили, що прем’єр-міністерка хотіла отримати розуміння Трампа щодо енергетичних потреб Японії та відхилила його пропозицію припинити імпорт російського газу.

«Російські поставки становлять майже 9% від загального імпорту СПГ у Японії, а японські компанії Mitsui та Mitsubishi мають частки у проєкті СПГ “Сахалін-2” на Далекому Сході Росії», – повідомило агентство.

За даними японської газети Nikkeі, яку цитує Reuters, Такаїчі сказала Трампу, що в разі припинення закупівель СПГ Японія «лише потішить Китай і Росію».

Нагадаємо, перед візитом Трампа до країн Азії США закликали покупців російських енергоносіїв припинити імпорт та запровадити санкції проти «Роснєфті» та «Лукойлу» – найбільших нафтогазових компаній Росії. Додамо, США запровадили санкції проти цих компаній та їхніх дочірніх підприємств 23 жовтня.

Зазначається, що Японія у спробі диверсифікувати постачання газу в Австралії, протягом останніх років збільшила закупівлі зрідженого газу в США. Крім того, імпорт американського газу зріс на тлі того, що спливає термін контрактів на постачання газу російським проєктом «Сахалін-2».