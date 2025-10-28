Трамп і Такаїчі під час зустрічі в Японії

Новопризначена прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі провела зустріч із президентом США Дональдом Трампом, який прибув до країни з візитом. Під час зустрічі японська політикиня подарувала Трампу ключку для гольфу та оголосила, що висунула його на Нобелівську премію миру, повідомило у вівторок, 28 жовтня, CNN.

Під час зустрічі Санае Такаїчі заявила, що на американсько-японський союз чекає «нова золота доба». Прем’єр-міністерка та президент США також уклали угоду щодо критично важливих мінералів, після підписання якої Трамп заявив, що Такаїчі буде «однією з найвидатніших прем’єр-міністрів», а США – «союзником на найсильнішому рівні». За даними CNN, в межах цієї угоди США планують подолати монополію Китаю на постачання рідкісноземельних металів.

Санае Такаїчі подарувала Дональду Трампу ключку для гольфу, яка належала колишньому прем’єр-міністру Японії Сіндзо Абе, якого вбили у 2022 році. Зазначимо, Такаїчі була близькою соратницею Абе, а Трамп заявив, що покійний прем'єр-міністр «дуже любив» Такаїчі.

PM Takaichi gifts President @realDonaldTrump a golf bag signed by Hideki Matsuyama and Prime Minister Abe’s putter ️️ pic.twitter.com/YlaYnfr846 — Margo Martin (@MargoMartin47) October 28, 2025

Крім того, нова прем’єр-міністерка висунула Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. За даними агентства Reuters, таким чином Такаїчі хоче знизити тиск з боку Вашингтона на свій уряд.

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що японський уряд вперше очолить жінка – політикиня-консерваторка Санае Такаїчі. На посаді Санае Такаїчі замінила прем'єр-міністра Шігеру Ішібу, який 7 вересня пішов у відставку через другу поспіль поразку його партії на парламентських виборах.