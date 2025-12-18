«Гірники» не зуміли потрапити у трійку найкращих

У четвер, 18 грудня, «Динамо» і «Шахтар» завершили свої виступи в основному раунді Ліги конференцій. В межах 6-го туру кияни у Любліні приймали вірменський «Ноа», а донеччани у Кракові зустрічались з хорватською «Рієкою».

Ліга конференцій, 6-й тур

«Динамо» (Україна) – «Ноа» (Вірменія) – 2:0

Голи: Кабаєв, 27, Пономаренко, 50

«Шахтар» (Україна) – «Рієка» (Хорватія) – 0:0

Київське «Динамо» зуміло грюкнути дверима, здобувши перемогу в останньому матчі євросезону над вірменським «Ноа». Кабаєв в середині тайму вивів «біло-синіх» вперед, а одразу після відпочинку Пономаренко ударом головою подвоїв перевагу своєї команди. Для 19-річного нападника цей гол став дебютним у складі першої команди.

Перемога дозволила Динамо набрати 6 очок і фінішувати на 27-й сходинці турнірної таблиці Ліги конференцій.

У паралельній зустрічі «Шахтар» не знайшов аргументів проти «Рієки». Попри значну перевагу в обох таймах, донеччани так і не змогли розпакувати ворота суперника і обмежились нулями на табло. Як наслідок, «гірники» завершили основний раунд на 6-й сходинці, набравши 13 очок, і вийшли у плейоф турніру.