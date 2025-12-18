Усі звільнені з полону військові отримають право на 90 днів відпустки

Верховна Рада на засіданні в четвер, 18 грудня, проголосувала за гарантоване надання військовим, які повернулися з полону, 90-денної відпустки зі збереженням повного грошового забезпечення. Про це повідомила пресслужба Апарату Ради.

Законопроєкт №14092 «Про внесення змін до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей” щодо реалізації права на відпустку звільненим з полону військовослужбовцям» підтримали 258 народних депутатів. Документ одразу направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Ініціаторка законопроєкту Анна Пуртова пояснила, що раніше законодавство ставило звільнених з полону бійців перед вибором: «або залишатися на службі й отримати гарантовану законом додаткову відпустку, або звільнятися – і втратити це право».

«Сьогодні ми виправили цю несправедливість. Тепер військові отримають право на 90 днів відпустки незалежно від того, чи ухвалять вони рішення щодо продовження служби чи ні», – написала народна депутатка.

Окрім того, законопроєкт гарантує право повернених військовополонених на звільнення зі служби.

До слова, нещодавно Кабінет міністрів розширив дію державної іпотечної програми «єОселя». Відтепер пільгову ставку у 3% річних можуть отримати не лише військові, які проходять службу за контрактом, а й мобілізовані військовослужбовці. Раніше для цієї категорії ставка за кредитом становила 7%.