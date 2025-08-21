Скористатися додатковими днями відпустки військові зможуть з вересня

У четвер, 21 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про 15 днів обов’язкової відпустки для військовослужбовців. Про це йдеться у картці закону №13235 на сайті Верховної Ради.

Закон постановляє, що військові мають використати 15 із 30 днів щорічної основної відпустки. Водночас відмовитися від цих днів військовослужбовці можуть лише за власним бажанням.

Також закон передбачає 14 додаткових днів для безпосередніх учасників бойових дій. Ці дні не надавали з 2022 року через воєнний стан.

Крім того, документ передбачає додаткові 10 днів відпустки для військових за сімейними обставинами. Добровольці за «Контрактом 18-24», які не мають вищої освіти та проходять навчання, також зможуть використати ці дні для складання іспитів.

Підписаний закон набере чинності через місяць – 21 вересня.

Зазначимо, у липні Володимир Зеленський повідомив, що додаткові дні відпустки військовослужбовці отримають вже в серпні 2025 року. Втім, скористатися ними можна буде лише наприкінці вересня.